Примера. Севилья - Валенсия 1:0. Победа в эконом-режиме

"Валенсия" определенно похорошела при Воро, однако побеждать "Севилью" ей пока рано - таков главный итог сегодняшнего противостояния.

"Нервион" провел ротацию, оставив на скамейке Ракитича, Фернандо, Окампоса, Акунью и Гомеса, что сильно ударило по команде в первом тайме. Хозяева проигрывали на флангах, почти не ускорялись и не имели моментов, если не считать удар Эн-Несири с безнадежно острого угла.

"Валенсия" в эти минуты смотрелась солидно, не ошибалась в защите, а усилиями Вальехо и Гедеша активничала в атаке. На старте второго тайма "Летучие мыши" и подавно наиграли на гол, но Макси Гомесу всякий раз не хватало считанных сантиметров, чтобы замкнуть прострелы. Также очень нравилась игра Тьерри Корреи, съевшего на своем фланге Эскудеро.

Видимо, это и заставило Хулена Лопетеги вмешаться и таки выпустить на поле основу, что быстро изменило ход игры. "Севилья" перехватила инициативу, забрала мяч и вскоре повела в счете - Фернандо поймал на противоходе защиту и вывел на ворота Эн-Несири, который легко пробил мимо Силлесена.

23 - @SevillaFC_ENG have won 23 of their 36 games in @LaLigaEN this season (D5 L8), equalling their best total of wins in a single season in the top-flight, achieved in 2014-15 season under Unai Emery (W23 D7 L8). Pride. pic.twitter.com/te0wQGeJEb — OptaJose (@OptaJose) May 12, 2021

Остаток игры прошел под аккомпанемент атак "Севильи" и никаким камбэком даже не пахло. Напротив, "Севилья" могла забить второй мяч, но Гомес с убойной позиции пробил в руки вратарю.

Благодаря победе "Нервион" еще раз подтянулся к трио лидеров - у него 74 очка, у "Реала" - 75, у "Барсы" - 76, у "Атлетико" - 77, но при этом мадридские клубы имеют по матчу в запасе. Понятно, что чемпионства "Севилье" не видать, а вот медали - бронзовые или даже серебряные - еще реальны.

Касательно "Валенсии", то у нее турнирных задач давно не осталось - "Лос Чес" 14-е с 39 очками.

36-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Эн-Несири, 66

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро (Акунья, 59) - Жоан Жордан, Гудель (Фернандо, 59), Оливер (Папу Гомес, 59) - Сусо (Ракитич, 84), Эн-Несири, Оскар (Окампос, 74)

"Валенсия": Силлесен - Коррея (Пиччини, 69), Паулиста, Гильямон (Гамейро, 79), Ферро, Тони Лато (Гайя, 79) - Вальехо (Черышев, 69), Солер, Рачич, Гедеш - Макси Гомес (Муса, 82)

Предупреждения: Эскудеро, 7, Гудель, 37 - Солер, 80, Паулиста, 90+2