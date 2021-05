Примера. Севилья - Валенсия 1:0. Победа в эконом-режиме

"Валенсия" определенно похорошела при Воро, однако побеждать "Севилью" ей пока рано - таков главный итог сегодняшнего противостояния.

"Нервион" провел ротацию, оставив на скамейке Ракитича, Фернандо, Окампоса, Акунью и Гомеса, что сильно ударило по команде в первом тайме. Хозяева проигрывали на флангах, почти не ускорялись и не имели моментов, если не считать удар Эн-Несири с безнадежно острого угла.

"Валенсия" в эти минуты смотрелась солидно, не ошибалась в защите, а усилиями Вальехо и Гедеша активничала в атаке. На старте второго тайма "Летучие мыши" и подавно наиграли на гол, но Макси Гомесу всякий раз не хватало считанных сантиметров, чтобы замкнуть прострелы. Также очень нравилась игра Тьерри Корреи, съевшего на своем фланге Эскудеро.

Видимо, это и заставило Хулена Лопетеги вмешаться и таки выпустить на поле основу, что быстро изменило ход игры. "Севилья" перехватила инициативу, забрала мяч и вскоре повела в счете - Фернандо поймал на противоходе защиту и вывел на ворота Эн-Несири, который легко пробил мимо Силлесена.

23 - @SevillaFC_ENG have won 23 of their 36 games in @LaLigaEN this season (D5 L8), equalling their best total of wins in a single season in the top-flight, achieved in 2014-15 season under Unai Emery (W23 D7 L8). Pride. pic.twitter.com/te0wQGeJEb