Примера. Уэска покинула зону вылета, а Сельта победила при плохой игре

Команда, нанесшая 3 удара по воротам, победила команду, пробившую 14 раз. Типичная история для "Хетафе" в этом сезоне.

Команда Пепе Бордаласа почти не реализует свои шансы, поэтому и идет внизу таблицы. Сегодня Кукурелья, Чема и дважды Анхель обязаны были забивать, но всякий раз давали шанс Вильяру, и голкипер "Сельты" действовал блистательно.

В ответ же "Кельты" провели всего пару-тройку приличных атак, но и из этого выудили гол - Нолито на дальней штанге замкнул кросс с правого фланга.

Two brilliant performances from two guys who have had up-and-down seasons and saw their fair share of criticism.



Joseph Aidoo and Iván Villar, today's co-men of the match. pic.twitter.com/JBV6M2JC7n — Celta USA (@CeltaUSA) May 12, 2021

Парадокс в том, что в текущем сезоне у "Сельты" хватало намного более сильных матчей, в которых она теряла очки; сегодня же "Кельты" отбывали номер, но победили и благодаря этому укрепились на 8-й строчке с 50 очками. У "Хетафе" опасная 16-я строчка и 34 балла.

36-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Нолито, 24

"Сельта": Вильяр - Кевин Васкес, Айду, Домингес, Мартин - Бельтран - Браис Мендес (Холсгроув, 69), Денис Суарес, Нолито (Солари, 69) - Яго Аспас, Санти Мина (Мальо, 82)

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Чема, Оливера - Иглесиас (Кубо, 60), Максимович, Аленья, Кукурелья - Анхель, Унал (Мата, 60)

Предупреждения: Денис Суарес, 90+2 - Дамьен Суарес, 67, Чема, 90+1, Оливера, 90+2

Выиграл тот, кому больше нужно. "Атлетик" сохраняет лишь теоретические шансы на еврокубки и, судя по сегодняшней игре, сам в них не верит. Баски сыграли очень пассивно и неинтересно. Статистика по ударам 4-18 в пользу хозяев прекрасно все иллюстрирует.

А вот "Уэску" надо хвалить. Она собралась в критический момент и так много атаковала, что по ходу первой половины контролировала мяч до 70% времени. Хозяева наиграли на 2-3 мяча, но Рафа Мир, Феррейро и Сеоане свои шансы упустили, а Вавро попал в каркас ворот.

Пробить Симона по итогу удалось лишь Сандро Рамиресу, да и то не без помощи баскского вратаря, допустившего ошибку.

6 - Unai Simón has made more errors leading to goals than any other player in the top five European leagues this season (six). Strange. pic.twitter.com/ngEGEIdup5 — OptaJose (@OptaJose) May 12, 2021

"Уэска" не зря старалась - благодаря сегодняшнему успеху она выбралась из зоны вылета на 17-е место, имея в активе 33 очка. У "Атлетика" 46 баллов и 9-я позиция.

36-й тур Примеры. Уэска. "Эль Алькорас"

"Уэска" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Сандро Рамирес, 61

"Уэска": Альваро Фернандес - Вавро, Пулидо, Сиовас - Маффео (Педро Лопес, 81), Феррейро (Москера, 85), Сеоане, Микель Рико (Серхио Гомес, 73), Галан (Эскриче, 73) - Рафа Мир, Сандро Рамирес (Думбия, 73)

"Атлетик": Симон - де Маркос, Нуньес, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Ибаи Гомес (Беренгер, 67), Унаи Лопес, Весга (Венседор, 73), Морсильо (Рауль Гарсия, 66) - Вильялибре (Уильямс, 73), Сансет

Предупреждение: Унаи Лопес, 62