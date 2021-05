Примера. Уэска покинула зону вылета, а Сельта победила при плохой игре

Команда, нанесшая 3 удара по воротам, победила команду, пробившую 14 раз. Типичная история для "Хетафе" в этом сезоне.

Команда Пепе Бордаласа почти не реализует свои шансы, поэтому и идет внизу таблицы. Сегодня Кукурелья, Чема и дважды Анхель обязаны были забивать, но всякий раз давали шанс Вильяру, и голкипер "Сельты" действовал блистательно.

В ответ же "Кельты" провели всего пару-тройку приличных атак, но и из этого выудили гол - Нолито на дальней штанге замкнул кросс с правого фланга.

Two brilliant performances from two guys who have had up-and-down seasons and saw their fair share of criticism.



Joseph Aidoo and Iván Villar, today's co-men of the match. pic.twitter.com/JBV6M2JC7n