Марсело поссорился с Зинедином Зиданом - тренер отомстил

Бразильский защитник Марсело не сыграет в составе "Реал Мадрид" в матче 36-го тура Ла Лиги против "Гранады".

Вчера на занятии у бразильца был спор с главным тренером Зинедином Зиданом по поводу тактических нюансов при игре в обороне.

Поэтому Марсело не вошел в заявку на игру с "Гранадой". Матч состоится завтра, начало в 23:00 по Киеву.

В составе "Реала" на матч является лишь 4 защитника, один из них - Мигель Гутьеррес из второй команды клуба "Реал Мадрид Кастилья".

В этом сезоне Марсело провел 15 матчей в Ла Лиге, отдал 2 голевые передачи.

Состав "Реала":