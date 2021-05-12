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Марсело поссорился с Зинедином Зиданом - тренер отомстил

Испания
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В составе нет фланговика

Марсело поссорился с Зинедином Зиданом - тренер отомстил

Фото: Bleacher Report/автор невідомий

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Бразильский защитник Марсело не сыграет в составе "Реал Мадрид" в матче 36-го тура Ла Лиги против "Гранады".

Вчера на занятии у бразильца был спор с главным тренером Зинедином Зиданом по поводу тактических нюансов при игре в обороне.

Поэтому Марсело не вошел в заявку на игру с "Гранадой". Матч состоится завтра, начало в 23:00 по Киеву.

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В составе "Реала" на матч является лишь 4 защитника, один из них - Мигель Гутьеррес из второй команды клуба "Реал Мадрид Кастилья".

В этом сезоне Марсело провел 15 матчей в Ла Лиге, отдал 2 голевые передачи.

Состав "Реала":

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В статье: Зинедин Зидан Марсело Реал (Мадрид) Мигель Гутьеррес
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