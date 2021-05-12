Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсело поссорился с Зинедином Зиданом - тренер отомстил
В составе нет фланговика
Фото: Bleacher Report/автор невідомий
Бразильский защитник Марсело не сыграет в составе "Реал Мадрид" в матче 36-го тура Ла Лиги против "Гранады".
Вчера на занятии у бразильца был спор с главным тренером Зинедином Зиданом по поводу тактических нюансов при игре в обороне.
Поэтому Марсело не вошел в заявку на игру с "Гранадой". Матч состоится завтра, начало в 23:00 по Киеву.
В составе "Реала" на матч является лишь 4 защитника, один из них - Мигель Гутьеррес из второй команды клуба "Реал Мадрид Кастилья".
В этом сезоне Марсело провел 15 матчей в Ла Лиге, отдал 2 голевые передачи.
Состав "Реала":
????✅ ¡Nuestros convocados para el partido ???? @GranadaCdeF!#GranadaRealMadrid pic.twitter.com/aMgUTPTh0l— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 12, 2021
Популярное сейчас
- На президента Сум совершили покушение на убийство - более 10 ранений
- Динамо - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Договорной матч и фарт киевлян. Решко и Кузнецов вспомнили финал Динамо - Заря 1974-го года
- "Суды вынесли решения в пользу Суперлиги" - Реал, Барселона и Ювентус обратились с официальным заявлением
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО