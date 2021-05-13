  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Атлетико - Реал Сосьедад 2:1. До золота осталось два шага
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Атлетико - Реал Сосьедад 2:1. До золота осталось два шага

Испания
(2 голосов)

"Матрасники" не повторили ошибку "Барселоны"

Примера. Атлетико - Реал Сосьедад 2:1. До золота осталось два шага

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Сосьедад" был самым статусным соперником "Матрасников" на финальном отрезке сезона, но команда Диего Симеоне убрала его с пути довольно уверенно.

"Атлетико" явно делал ставку на быстрый гол и так рьяно атаковал, что мог забить 3-4 раза в стартовые 20 минут, однако где-то пожадничал Корреа, где-то Суаресу не хватило пары сантиметров, и в итоге забили всего раз - это Карраско замкнул навес с правого фланга.

Гол позволил "Матрасникам" перейти на привычную и удобную модель игры "от обороны". Баски с трудом продирались через частокол ног перед штрафной хозяев; когда же дело таки доходило до ударов, на высоте оказывался Облак. По ходу первого тайма словенский голкипер дважды потащил опасные удары Исака, чем, видимо, вдохновил партнеров на второй гол: Суарес выкатил мяч под удар Корреа в контратаке, и Анхель четко пробил под дальнюю штангу.

Впоследствии Эль Пистолеро мог забивать еще 1-2 гола, но постоянно пробивал куда-то не туда. Это уже пятый его матч кряду без забитых голов - ветеран никак не наберет форму после перенесенного повреждения. "Атлетико" повезло, что в концовке сезона набрали ход полузащитники и вингеры, которые взвалили на свои плечи работу Луиса.

Касательно нашего матча, то после гола Корреа "Матрасники" постепенно сбавляли темп, и под занавес игры "Сосьедад" поджал уже очень сильно. Облак выручил еще 2-3 раза, но против удара Субельдии в упор после углового был бессилен.

Впрочем, 2:0, 2:1 - какая разница? "Атлетико" выполнил задачу на матч и удержал гандикап над "Реалом", "Барсой" и "Севильей" в таблице. До золота команде Симеоне осталось победить еще дважды - "Осасуну" и "Вальядолид". Программа более чем выполнимая.

Касательно "Сосьедада", то он как был, так и остался 5-м с 56 очками и отличными перспективами на попадание в ЛЕ.

36-й тур Примеры. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал Сосьедад" - 2:1

Голы: Карраско, 16, Корреа, 28 - Субельдия, 83

"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо - Корреа (Феликс, 73), Льоренте, Коке, Сауль (Кондогбья, 73), Карраско - Суарес (Рони Лоди, 81)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа, Элустондо (Субельдия, 69), Саньян (Пачеко, 59), Монреаль (Роберто Лопес, 59) - Гуриди, Субименди - Порту, Оярсабаль (Мерцеланц, 69), Барренечеа - Исак (Баутиста, 46)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
13.05.2021 в 01:44
Представляю, как меська завидует Суаресу и думает: на его месте должен быть я!
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
13.05.2021 в 01:26
Завтра Реал потеряет очки с Гранадой и индейцам хватит одной победы над ничего не хотящей уже Осасуной. Суарес станет чемпионом и первым же делом позвонит Куманю...
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
13.05.2021 в 01:21
Ну наконец-то.. Слава Вседержителю!
Ответить
0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
13.05.2021 в 01:18
Катлеты молодцом,надеюсь чемпионский кубок останется в Мадриде на долгие годы!
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
13.05.2021 в 01:30
А как же: Интер.. Динамо.. Реал..? ))) Так уже звёзды могут и не сойтись.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...