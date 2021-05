Примера. Атлетико - Реал Сосьедад 2:1. До золота осталось два шага

"Реал Сосьедад" был самым статусным соперником "Матрасников" на финальном отрезке сезона, но команда Диего Симеоне убрала его с пути довольно уверенно.

"Атлетико" явно делал ставку на быстрый гол и так рьяно атаковал, что мог забить 3-4 раза в стартовые 20 минут, однако где-то пожадничал Корреа, где-то Суаресу не хватило пары сантиметров, и в итоге забили всего раз - это Карраско замкнул навес с правого фланга.

Гол позволил "Матрасникам" перейти на привычную и удобную модель игры "от обороны". Баски с трудом продирались через частокол ног перед штрафной хозяев; когда же дело таки доходило до ударов, на высоте оказывался Облак. По ходу первого тайма словенский голкипер дважды потащил опасные удары Исака, чем, видимо, вдохновил партнеров на второй гол: Суарес выкатил мяч под удар Корреа в контратаке, и Анхель четко пробил под дальнюю штангу.

19 - Ángel Correa ???????? has been involved in 19 goals this season in all competitions (eight goals and 11 assists), more than in any other campaign for @atletienglish. Angel. pic.twitter.com/lUuJndlTHM