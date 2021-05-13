Примера. Атлетико - Реал Сосьедад 2:1. До золота осталось два шага

"Реал Сосьедад" был самым статусным соперником "Матрасников" на финальном отрезке сезона, но команда Диего Симеоне убрала его с пути довольно уверенно.

"Атлетико" явно делал ставку на быстрый гол и так рьяно атаковал, что мог забить 3-4 раза в стартовые 20 минут, однако где-то пожадничал Корреа, где-то Суаресу не хватило пары сантиметров, и в итоге забили всего раз - это Карраско замкнул навес с правого фланга.

Гол позволил "Матрасникам" перейти на привычную и удобную модель игры "от обороны". Баски с трудом продирались через частокол ног перед штрафной хозяев; когда же дело таки доходило до ударов, на высоте оказывался Облак. По ходу первого тайма словенский голкипер дважды потащил опасные удары Исака, чем, видимо, вдохновил партнеров на второй гол: Суарес выкатил мяч под удар Корреа в контратаке, и Анхель четко пробил под дальнюю штангу.

19 - Ángel Correa ???????? has been involved in 19 goals this season in all competitions (eight goals and 11 assists), more than in any other campaign for @atletienglish. Angel. pic.twitter.com/lUuJndlTHM — OptaJose (@OptaJose) May 12, 2021

Впоследствии Эль Пистолеро мог забивать еще 1-2 гола, но постоянно пробивал куда-то не туда. Это уже пятый его матч кряду без забитых голов - ветеран никак не наберет форму после перенесенного повреждения. "Атлетико" повезло, что в концовке сезона набрали ход полузащитники и вингеры, которые взвалили на свои плечи работу Луиса.

Касательно нашего матча, то после гола Корреа "Матрасники" постепенно сбавляли темп, и под занавес игры "Сосьедад" поджал уже очень сильно. Облак выручил еще 2-3 раза, но против удара Субельдии в упор после углового был бессилен.

Впрочем, 2:0, 2:1 - какая разница? "Атлетико" выполнил задачу на матч и удержал гандикап над "Реалом", "Барсой" и "Севильей" в таблице. До золота команде Симеоне осталось победить еще дважды - "Осасуну" и "Вальядолид". Программа более чем выполнимая.

500 - Koke Resurrección ???????? will make his 500th appearance for @atletienglish in all competitions, becoming the second player to reach this milestone for the club, after Adelardo Rodríguez ???????? (550). Heart. pic.twitter.com/TP66wHxKYG — OptaJose (@OptaJose) May 12, 2021

Касательно "Сосьедада", то он как был, так и остался 5-м с 56 очками и отличными перспективами на попадание в ЛЕ.

36-й тур Примеры. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал Сосьедад" - 2:1

Голы: Карраско, 16, Корреа, 28 - Субельдия, 83

"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо - Корреа (Феликс, 73), Льоренте, Коке, Сауль (Кондогбья, 73), Карраско - Суарес (Рони Лоди, 81)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа, Элустондо (Субельдия, 69), Саньян (Пачеко, 59), Монреаль (Роберто Лопес, 59) - Гуриди, Субименди - Порту, Оярсабаль (Мерцеланц, 69), Барренечеа - Исак (Баутиста, 46)