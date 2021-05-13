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Месси может продлить контракт с Барселоной после Кубка Америки
Футболиста интересует спортивная часть проекта
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси склонен подписать новый контракт с клубом, но после окончания Кубка Америки.
По информации издания Sport.es со ссылкой на El Larguero, существует вариант, при котором аргентинский футболист сконцентрируется на выступлении на Кубке Америки 2021 года, и только затем приступит к переговорам о новом соглашении с "Барселоной".
Также новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет дождаться окончания аудита, который подробно опишет финансовое состояние клуба, после которого он сможет предложить контракт Месси. В "Барсе" не уверены, что информация поступит в ближайшие дни, что затрудняет скорое решение вопроса.
Помимо финансовой составляющей, Месси интересует спортивная часть проекта: кто будет тренером, какие игроки придут, а какие останутся.
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