Месси может продлить контракт с Барселоной после Кубка Америки

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси склонен подписать новый контракт с клубом, но после окончания Кубка Америки.

По информации издания Sport.es со ссылкой на El Larguero, существует вариант, при котором аргентинский футболист сконцентрируется на выступлении на Кубке Америки 2021 года, и только затем приступит к переговорам о новом соглашении с "Барселоной".

Также новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет дождаться окончания аудита, который подробно опишет финансовое состояние клуба, после которого он сможет предложить контракт Месси. В "Барсе" не уверены, что информация поступит в ближайшие дни, что затрудняет скорое решение вопроса.

Помимо финансовой составляющей, Месси интересует спортивная часть проекта: кто будет тренером, какие игроки придут, а какие останутся.