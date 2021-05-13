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Месси может продлить контракт с Барселоной после Кубка Америки

Испания
(1 голосов)

Футболиста интересует спортивная часть проекта

Месси может продлить контракт с Барселоной после Кубка Америки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси склонен подписать новый контракт с клубом, но после окончания Кубка Америки.

По информации издания Sport.es со ссылкой на El Larguero, существует вариант, при котором аргентинский футболист сконцентрируется на выступлении на Кубке Америки 2021 года, и только затем приступит к переговорам о новом соглашении с "Барселоной".

Также новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет дождаться окончания аудита, который подробно опишет финансовое состояние клуба, после которого он сможет предложить контракт Месси. В "Барсе" не уверены, что информация поступит в ближайшие дни, что затрудняет скорое решение вопроса.

Помимо финансовой составляющей, Месси интересует спортивная часть проекта: кто будет тренером, какие игроки придут, а какие останутся.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
13.05.2021 в 16:38
Да продлит. Кому Меська ещё нужен за такие бешенные деньги
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
13.05.2021 в 16:47
Есть места, где и побольше Барсы заплатят: США, Китай...
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Spokoyno (Киев)
13.05.2021 в 16:59
Та не звертайте уваги на фрогібоя... Його рівень наваляти купу під дописом про більш вправного. Заздрощі такі небезпечні для дітЛОХІВ
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oda1979 (Запорожье)
13.05.2021 в 17:30
Чего??? Какой нах. Китай??? Долларовый дождь там уже как пару лет закончился. США? Амеры поллярда за пару лет никакому из футболеров платить не будут. Меське в Барселоне быть.
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Spokoyno (Киев)
13.05.2021 в 16:27
Нарешті хоч щось правильне написали... "Помимо финансовой составляющей, Месси интересует спортивная часть проекта: кто будет тренером, какие игроки придут, а какие останутся" Тобто до вирішення питання ще багато чого треба узгодити... і всі ці "майже підписав" чи яскраві марення, чи відверта брехня
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
13.05.2021 в 15:40
Может продлить. А может и не продлить.CR7 может подписать контракт со Спортингом. А может и не подписать. Mbappe может продлить соглашение с парижанами. А может и не продлить.Не новость, а тотализатор. Ставим ставки, господа.
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