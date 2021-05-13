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Зидан близок к уходу из Реала
Специалиста может заменить Аллегри
Фото: Eurosport / Автор – неизвестен
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан почти наверняка покинет команду по окончании сезона, независимо от результатов в испанской Примере.
По информации издания Daily Mail, француз не чувствует поддержку от президента клуба Флорентино Переса. Совету директоров будет сложно убедить тренера остаться у руля команды. Сообщается, что Зидан является главным претендентом на пост главного тренера "Ювентуса" в случае увольнения Андреа Пирло.
Среди потенциальных кандидатов на смену французу называется Массимилиано Аллегри, последним местом работы которого является "Юве".
Напомним, что сегодня, 13 мая, "Реал" сыграет с "Гранадой" в рамках 36-го тура испанской Примеры.
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