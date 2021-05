Примера. Гранада - Реал 1:4. Сливочные остаются в гонке за титул

"Реал" сохранил шансы на титул, комфортно обыграв "Гранаду" на ее же поле. Не помешала Мадриду даже сложная кадровая ситуация, из-за которой Зидану пришлось выпускать в старте двух парней из "Кастильи".

Один из них, Мигель Гутьеррес, даже стал героем первого тайма, выдав изумительную передачу на Луку Модрича, который открыл счет ударом с острого угла.

У "Реала" вообще получалось все и голов могло быть море, но Руи Силва отразил удары Винисиуса и Бензема, а юный Марвин сам сплоховал, вывалившись на ворота. Впрочем, везения хватило "Гранаде" ненадолго - за минуту до перерыва Родриго четко пробил под дальнюю штангу в быстрой атаке.

4 - Luka Modrić ???????? ha scored four goals in a single league season for the second time (LaLiga or Premier League), the first since 2011/12 for Tottenham Hotspur. Rejuvenated. pic.twitter.com/tBCcHUmRPE

После этого "Сливочные" бросили играть и на старте второй половины дали поатаковать сопернику; дело закончилось двумя моментами, один из которых "Гранада" реализовала - 39-летний Молина добил мяч в сетку после сэйва Куртуа. Но это была лишь вспышка, и вскоре настоящий "Реал" вернулся.

Голы Одриосолы и Бензема не только убили интригу, но и наглядно продемонстрировали разницу в классе между командами. У "Гранады" слишком слабые защитники и вратарь, чтобы выигрывать такие матчи. Если не верите, просто пересмотрите четвертый гол "Сливочных".

Благодаря победе "Сливочные" вернулись на второе место в таблице с 78 очками. У лидирующего "Атлетико" 80 баллов, и впереди еще два тура. Да, "Матрасники" фавориты, но отрыв совсем мизерный, и шансы на титул у команды Зидана остаются.

16 - @realmadriden are unbeaten in their last 16 games in @LaLigaEN (W11 D5), the best current unbeaten run in the competition. In addition, Blancos has equalled their best unbeaten run in a single league campaign under Zinédine Zidane, in 2016/17 (P16 W12 D4). Unstopabble. pic.twitter.com/POv9cllQLs