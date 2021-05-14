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Примера. Гранада - Реал 1:4. Сливочные остаются в гонке за титул

Испания
(1 голосов)

Все решат два последних тура

Примера. Гранада - Реал 1:4. Сливочные остаются в гонке за титул

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" сохранил шансы на титул, комфортно обыграв "Гранаду" на ее же поле. Не помешала Мадриду даже сложная кадровая ситуация, из-за которой Зидану пришлось выпускать в старте двух парней из "Кастильи".

Один из них, Мигель Гутьеррес, даже стал героем первого тайма, выдав изумительную передачу на Луку Модрича, который открыл счет ударом с острого угла.

У "Реала" вообще получалось все и голов могло быть море, но Руи Силва отразил удары Винисиуса и Бензема, а юный Марвин сам сплоховал, вывалившись на ворота. Впрочем, везения хватило "Гранаде" ненадолго - за минуту до перерыва Родриго четко пробил под дальнюю штангу в быстрой атаке.

После этого "Сливочные" бросили играть и на старте второй половины дали поатаковать сопернику; дело закончилось двумя моментами, один из которых "Гранада" реализовала - 39-летний Молина добил мяч в сетку после сэйва Куртуа. Но это была лишь вспышка, и вскоре настоящий "Реал" вернулся.

Голы Одриосолы и Бензема не только убили интригу, но и наглядно продемонстрировали разницу в классе между командами. У "Гранады" слишком слабые защитники и вратарь, чтобы выигрывать такие матчи. Если не верите, просто пересмотрите четвертый гол "Сливочных".

Благодаря победе "Сливочные" вернулись на второе место в таблице с 78 очками. У лидирующего "Атлетико" 80 баллов, и впереди еще два тура. Да, "Матрасники" фавориты, но отрыв совсем мизерный, и шансы на титул у команды Зидана остаются.

Касательно "Гранады", то она как была, так и осталась 10-й с 45 баллами. Последние два матча сезона для "Насридов" будут де-факто товарищескими.

36-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Реал" - 1:4

Голы: Молина, 71 - Модрич, 17, Родриго, 45+1, Одриосола, 75, Бензема, 76

"Гранада": Руи Силва - Фулькье, Дуарте, Херман Санчес (Неуэн Перес, 81), Кини - Этеки (Домингуш Кина, 67), Гоналон - Пуэртас (Марин, 67), Вико (Соро, 54), Мачис (Суарес, 54) - Молина

"Реал": Куртуа - Марвин (Одриосола, 46), Эдер Милитао, Начо, Мигель Гутьеррес - Вальверде (Иско, 62), Каземиро, Модрич - Винисиус (Азар, 62), Бензема (Мариано, 77), Родриго (Асенсио, 62)

Предупреждения: Молина, 41, Этеки, 53, Домингуш Кина, 72 - Эдер Милитао, 38, Модрич, 49, Начо, 63

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В статье: Реал (Мадрид) Гранада
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Комментарии (4)
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metall5291 (Kharkiv)
14.05.2021 в 00:57
Чуть не повторили "подвиг" Барселоны с Леванте. Слава Богу вовремя спохватились. А главное - остались в гонке. Молодцы.
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+3
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hardcorepwnz (Украина)
14.05.2021 в 01:22
Как только из состава вылетел Марсело, сразу крупная и относительно легкая победа, с какой-то мыслью в атаке.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
14.05.2021 в 01:24
Буду рад, если Марсело с Зиданом действительно поссорились. Можно еще поссориться с Иско, попрощаться и продать. Я все понимаю, заслуженные игроки, много чего дали команде в своей время, но всему есть предел.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.05.2021 в 00:55
Как говориться на классе. Каталонским аленям лизать портрет бородатого аргентинца и вздыхать.
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+3
0


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