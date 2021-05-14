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Матч-центр 37-го тура Ла Лиги. АУДИО онлайн трансляция поединков с участием Атлетико, Реала и Барсы

Испания
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Матч-центр 37-го тура Ла Лиги. АУДИО онлайн трансляция поединков с участием Атлетико, Реала и Барсы

Eurosport

UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединки 37-го тура чемпионата Испании. Все матчи начнутся в одно и то же время.

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"Атлетик" примет в домашних стенах мадридский "Реал", "Осасуна" поедет к "Атлетико", а "Сельта" – к каталонской "Барселоне". В текущем сезоне Ла Лига впечатляет интригой в гонке за золотые медали. Сумеет ли команда Симеоне продолжить путь к чемпионству? Наберут ли очки "сливочные" и "сине-гранатовые"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 16 мая – в 19:25 по киевскому времени.

Комментаторы: Александр Рыженко и Георгий Грошев

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В статье: Атлетико (Мадрид) Примера Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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