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Реал повторил лучшую серию в Ла Лиге без поражений при Зидане – Зинедин высказался об игре сливочных

Испания
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Реал повторил лучшую серию в Ла Лиге без поражений при Зидане – Зинедин высказался об игре сливочных

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан после матча 36-го тура чемпионата Испании с "Гранадой" (4:1) ответил на вопросы журналистов. Цитирует наставника издание AS.

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"Марсело испытывал дискомфорт, а мы не рискуем в таких ситуациях. Никакого конфликта с бразильцем нет. Сегодня мне понравилось все, не только голы, но и наша игра в обороне. "Реал" сыграл почти идеально. Также вновь хорошо сыграл Куртуа. Это хорошая победа на непростом поле. Мы продолжим в том же духе и сделаем все, что в наших силах".

Мадридцы не проигрывают в Ла Лиге 16 матчей – в их активе 11 побед и 6 паритетов. Таким образом, "Реал" повторил свою самую продолжительную серию без поражений в чемпионате Испании при Зинедине Зидане (2016/17).

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В статье: Зинедин Зидан Марсело Реал (Мадрид) Гранада
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Источник:
AS

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