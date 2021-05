Реал повторил лучшую серию в Ла Лиге без поражений при Зидане – Зинедин высказался об игре сливочных

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан после матча 36-го тура чемпионата Испании с "Гранадой" (4:1) ответил на вопросы журналистов. Цитирует наставника издание AS.

Мадридцы не проигрывают в Ла Лиге 16 матчей – в их активе 11 побед и 6 паритетов. Таким образом, "Реал" повторил свою самую продолжительную серию без поражений в чемпионате Испании при Зинедине Зидане (2016/17).

16 - @realmadriden are unbeaten in their last 16 games in @LaLigaEN (W11 D5), the best current unbeaten run in the competition. In addition, Blancos has equalled their best unbeaten run in a single league campaign under Zinédine Zidane, in 2016/17 (P16 W12 D4). Unstopabble. pic.twitter.com/POv9cllQLs