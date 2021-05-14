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Реал повторил лучшую серию в Ла Лиге без поражений при Зидане – Зинедин высказался об игре сливочных
Француз на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан после матча 36-го тура чемпионата Испании с "Гранадой" (4:1) ответил на вопросы журналистов. Цитирует наставника издание AS.
"Марсело испытывал дискомфорт, а мы не рискуем в таких ситуациях. Никакого конфликта с бразильцем нет. Сегодня мне понравилось все, не только голы, но и наша игра в обороне. "Реал" сыграл почти идеально. Также вновь хорошо сыграл Куртуа. Это хорошая победа на непростом поле. Мы продолжим в том же духе и сделаем все, что в наших силах".
Мадридцы не проигрывают в Ла Лиге 16 матчей – в их активе 11 побед и 6 паритетов. Таким образом, "Реал" повторил свою самую продолжительную серию без поражений в чемпионате Испании при Зинедине Зидане (2016/17).
16 - @realmadriden are unbeaten in their last 16 games in @LaLigaEN (W11 D5), the best current unbeaten run in the competition. In addition, Blancos has equalled their best unbeaten run in a single league campaign under Zinédine Zidane, in 2016/17 (P16 W12 D4). Unstopabble. pic.twitter.com/POv9cllQLs— OptaJose (@OptaJose) May 13, 2021
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