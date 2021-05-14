Реал повторил лучшую серию в Ла Лиге без поражений при Зидане – Зинедин высказался об игре сливочных

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан после матча 36-го тура чемпионата Испании с "Гранадой" (4:1) ответил на вопросы журналистов. Цитирует наставника издание AS.

"Марсело испытывал дискомфорт, а мы не рискуем в таких ситуациях. Никакого конфликта с бразильцем нет. Сегодня мне понравилось все, не только голы, но и наша игра в обороне. "Реал" сыграл почти идеально. Также вновь хорошо сыграл Куртуа. Это хорошая победа на непростом поле. Мы продолжим в том же духе и сделаем все, что в наших силах".