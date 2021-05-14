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Тони Кроос пропустит ближайшие матчи Реала

Испания
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Игрок контактировал с человеком, который заразился коронавирусом

Тони Кроос пропустит ближайшие матчи Реала

Новина українською

Полузащитник "Реала" Тоні Кроос находится в изоляции, пишет официальный сайт клуба.

31-летний немец контактировал с человеком, который заразился коронавирусом. Тесты самого Крооса дали отрицательный результат.

О продолжительности карантина полузащитника неизвестно. Ближайшая игра "Реала" состоится 16 мая против "Атлетика".

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид)
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