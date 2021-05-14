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Тони Кроос пропустит ближайшие матчи Реала
Игрок контактировал с человеком, который заразился коронавирусом
Полузащитник "Реала" Тоні Кроос находится в изоляции, пишет официальный сайт клуба.
31-летний немец контактировал с человеком, который заразился коронавирусом. Тесты самого Крооса дали отрицательный результат.
О продолжительности карантина полузащитника неизвестно. Ближайшая игра "Реала" состоится 16 мая против "Атлетика".
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