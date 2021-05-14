Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Диего Симеоне: Забудьте о судьях! С ВАР футбол стал более справедливым
Это пока его команда лидирует
Marca
Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал работу системы ВАР в Ла Лиге.
Ответственность за ситуацию должны нести все, а не только судьи. Конечно, систему всегда можно совершенствовать, но футбол с ВАР стал более справедливым. Иногда ВАР может принять решение в твою пользу, а иногда - нет.
Мы отрываем внимание тренеров от того, что касается непосредственно нашей работы. А именно - от улучшения игры наших команд. Забудьте о судьях! В футболе всегда будут споры. Тренерам стоит заботиться о себе, о том, чтобы их команды играли лучше. В первую очередь - у вас 90 минут на победу, судьи и ВАР - это второстепенное.
Я никогда не меняю своих оценок. Я концентрируюсь на "Атлетико". Нужно показать лучший футбол. Все мы играли в этом сезоне каждые три дня, каждые четыре дня. Я верю в игроков, - цитирует аргентинца Симеоне Marca.
Популярное сейчас
- Динамовское сердце. Игорь Харатин смотрел финал Кубка Украины на собственной свадьбе. ВИДЕО
- Источник: Динамо U21 расформируют - клуб не будет заявляться в Первую лигу
- Два - точно, один под вопросом. Кого купит Шахтер для перехода Де Дзерби?
- Лионель Месси ответил согласием на предложение президента Барселоны
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно