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Диего Симеоне: Забудьте о судьях! С ВАР футбол стал более справедливым

Испания
(1 голосов)

Это пока его команда лидирует

Диего Симеоне: Забудьте о судьях! С ВАР футбол стал более справедливым

Marca

Новина українською

Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал работу системы ВАР в Ла Лиге.

Ответственность за ситуацию должны нести все, а не только судьи. Конечно, систему всегда можно совершенствовать, но футбол с ВАР стал более справедливым. Иногда ВАР может принять решение в твою пользу, а иногда - нет.

Мы отрываем внимание тренеров от того, что касается непосредственно нашей работы. А именно - от улучшения игры наших команд. Забудьте о судьях! В футболе всегда будут споры. Тренерам стоит заботиться о себе, о том, чтобы их команды играли лучше. В первую очередь - у вас 90 минут на победу, судьи и ВАР - это второстепенное.

Я никогда не меняю своих оценок. Я концентрируюсь на "Атлетико". Нужно показать лучший футбол. Все мы играли в этом сезоне каждые три дня, каждые четыре дня. Я верю в игроков, - цитирует аргентинца Симеоне Marca.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне ВАР
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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
14.05.2021 в 20:14
Смотря с какой стороны посмотреть. Справедливо ли отменять гол при миллиметровом оффсайде? вопрос риторический.
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
14.05.2021 в 20:01
Лет через 20 раздадут судьям дроны от Tesla, будут судьи для лучшего обзора на высоте 3–5 м над полем на них летать. Обзор лучше, всегда за эпизодом успеть можно. А попал мячом в драндулет так, что судья из него вылетел на поле, технарь.
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Spokoyno (Киев)
14.05.2021 в 19:49
Дійсно VAR дає змогу краще РОЗДИВИТИСЯ МОМЕНТ, утім що судді побачать чи побажають побачити то не провина VAR!
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download1 (huyersk)
14.05.2021 в 19:47
да після гри севільї з реалом взагалі Сіміоне пам'ятник ВАРу поставить
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