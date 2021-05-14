Диего Симеоне: Забудьте о судьях! С ВАР футбол стал более справедливым

Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал работу системы ВАР в Ла Лиге.

Ответственность за ситуацию должны нести все, а не только судьи. Конечно, систему всегда можно совершенствовать, но футбол с ВАР стал более справедливым. Иногда ВАР может принять решение в твою пользу, а иногда - нет.

Мы отрываем внимание тренеров от того, что касается непосредственно нашей работы. А именно - от улучшения игры наших команд. Забудьте о судьях! В футболе всегда будут споры. Тренерам стоит заботиться о себе, о том, чтобы их команды играли лучше. В первую очередь - у вас 90 минут на победу, судьи и ВАР - это второстепенное.

Я никогда не меняю своих оценок. Я концентрируюсь на "Атлетико". Нужно показать лучший футбол. Все мы играли в этом сезоне каждые три дня, каждые четыре дня. Я верю в игроков, - цитирует аргентинца Симеоне Marca.