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Зидан сообщил команде, что покинет Реал по окончанию сезона

Испания
(1 голосов)

Уже есть претенденты на его место

Зидан сообщил команде, что покинет Реал по окончанию сезона

Фото: Eurosport / Автор – неизвестен

Новина українською

Главный наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил игроков перед матчем 35-го тура Ла Лиги против "Севильи", что покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщает портал Goal.com.

Контракт французского специалиста с клубом действителен до лета 2022-го года. Уже во второй раз в своей тренерской карьере Зидан подаст в отставку с поста главного тренера "Реала". В мае 2018 года Зинедин ушел с поста после трех подряд побед в Лиге Чемпионов.

В марте 2019-го француз снова возглавил тренерский мостик, добыв чемпионский титул в Испании. В общем вместе со "сливочными" он завоевал 11 трофеев в качестве наставника команды.

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Испанское издание Marca сообщает, что главным претендентом на замену Зидану является его бывший одноклубник Рауль Гонсалес, который сейчас возглавляет "Реал Кастилью". Заметим, что Зинедин тоже тренировал дубль мадридцев, а потом стал тренером основной команды.

Также боссы "Реала" рассматривают Массимилиано Аллегри и Йоахима Лева в качестве претендентов на пост наставника "сливочных".

Напомним, что Зидан все еще сохраняет шансы завоевать 12 трофей во главе "Реала". За два тура до финиша чемпионата Испании его подопечные уступают два очка лидеру "Атлетико".

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (8)
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hardcorepwnz (Украина)
16.05.2021 в 13:06
Пока что это болтовня, но я даже не знаю, радоваться или нет. Уже было две попытки ставить других тренеров к этому составу, и закончились они плачевно. Если же вместе с Зиданом состав покинут все его старые кенты, которые давно уже не тянут уровень Мадрида, это я поддерживаю. Но если на тот же состав поставят другого тренера и скажут "Давай трофеи", это снова закончится плачевно. Эти Марсело, Иско и другие Асенсио с винисиусами неспособны на большее, тут нужна масштабная перестройка.
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hardcorepwnz (Украина)
16.05.2021 в 13:07
И кстати шансы на приход Мбаппе с уходом Зидана уменьшаются. Хотя может их изначально и не было, а просто в прессе подогревались слухи о состоятельности нынешнего Мадрида, который и Холланда, и Мбаппе может
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.05.2021 в 13:00
Интересно. Вот если будет спад, ожидать третее пришествие ЗиЗу?
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hardcorepwnz (Украина)
16.05.2021 в 13:14
Если в первый раз он уходил победителем, то сейчас с большой вероятностью уйдет проигравшим. Хотя требовать большего от тренера с составом пенсионеров, кучей травм и просто слабых исполнителей, вряд ли можно. Зидан здесь выжал максимум. Может поэтому и уходит, понимая, что лучше уже не будет.
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metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 12:48
Думаю, общество болельщиков Реала примет Рауля без вопросов.
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Spokoyno (Киев)
16.05.2021 в 12:59
А кого Рауль тренував... Ну не гоже Гранду мати тренером фізрука чи пастуха Ми ж на прикладі іншого побачили, що з цього буває
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.05.2021 в 13:03
Да ладно. Если отбросить пока будущие результаты (мы же не знаем, что из этого получится), Рауль – как тот же Гвардиола: игроком был, вторую команду тренировал.
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Dr. House (Поділля)
16.05.2021 в 13:12
А кого Зідан тренував перед тим ,як з РМ виграти 3 ЛЧ поспіль? Дядьку, не завідуйте)))
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