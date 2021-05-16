Зидан сообщил команде, что покинет Реал по окончанию сезона

Главный наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил игроков перед матчем 35-го тура Ла Лиги против "Севильи", что покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщает портал Goal.com.

Контракт французского специалиста с клубом действителен до лета 2022-го года. Уже во второй раз в своей тренерской карьере Зидан подаст в отставку с поста главного тренера "Реала". В мае 2018 года Зинедин ушел с поста после трех подряд побед в Лиге Чемпионов.

В марте 2019-го француз снова возглавил тренерский мостик, добыв чемпионский титул в Испании. В общем вместе со "сливочными" он завоевал 11 трофеев в качестве наставника команды.

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Испанское издание Marca сообщает, что главным претендентом на замену Зидану является его бывший одноклубник Рауль Гонсалес, который сейчас возглавляет "Реал Кастилью". Заметим, что Зинедин тоже тренировал дубль мадридцев, а потом стал тренером основной команды.

Также боссы "Реала" рассматривают Массимилиано Аллегри и Йоахима Лева в качестве претендентов на пост наставника "сливочных".

Напомним, что Зидан все еще сохраняет шансы завоевать 12 трофей во главе "Реала". За два тура до финиша чемпионата Испании его подопечные уступают два очка лидеру "Атлетико".