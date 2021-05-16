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Хави может стать тренером Барселоны

Испания
(1 голосов)

Испанец выдвинул свои требования

Хави может стать тренером Барселоны

Новина українською

Легенда "Барселоны" Хави может стать главным тренером каталонцев. Клуб уже начал с ним переговоры.

В ближайшие несколько дней Хави и президент "Барсы" Жоан Лапорта проведут встречу, чтобы определить условия возвращения тренера в клуб. Хави хочет иметь свою команду и контролировать некоторые другие сферы: методологию и медицину.

Звезда "Барселоны" Хави возглавил "Аль-Садд" в 2019-м году. Под руководством экс-игрока "сине-гранатовых" клуб взял шесть трофеев.

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В статье: Барселона Хави Аль-Садд (Доха)
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Источник:
ara.cat

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Комментарии (8)
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mafan (Рівне)
16.05.2021 в 15:02
Лячно якось. Хоч і спробувати варто. Просто у Хаві досвіду мало. І порівнювати з Пепом чи Л.Енріке не варто. Навіть покійний Тіто був досвідченішим (до речі, невідомо, що була б за команда при ньому, якби не передчасний відхід у засвіти).
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Барселиниус (землянин)
16.05.2021 в 14:26
Те же грабли.. Потом Иньеста.. Месси.. Пике.. Нескончаемый поток Сердец.
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0
-1
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ПетроФ (Луцьк)
16.05.2021 в 14:52
убогий, ти чого Гвардіолу не згадав?
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0
-2
Dr. House (Поділля)
16.05.2021 в 15:14
Дро, ты ж тут каждый день волаешь, что уберите нах Кумана, перед тем волал то самое про Сетьена, перед этим про Вальверде. Кого ж тебе надо? Или ты лишь бы так, поволать?)))
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0
-2
Ol-g (Одесса)
16.05.2021 в 13:55
Норм.
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
16.05.2021 в 13:37
Розумний гравець... Ще при Гвардіолі вони з Іньєстою та Мессі були граючими помічниками Пепа. Проте ризик є! З Ліонелем йому легко домовитись, але головне питання чи зможе Ернандес налагодити командну гру, де гра через свою суперзірку буде однією зі стратегією... Не А чи Б, а третім чи четвертим варіантом.
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0
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hardcorepwnz (Украина)
16.05.2021 в 15:31
Интересно, когда это в последние 10-15 лет игра через Месси не была вариантом А или Б. Тут все менять нужно, и первым делом попрощаться с Месси, который чем старее, тем больше на себя одеяло тянет, а все остальные играют с полными штанами от страха сделать что-то не так.
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hardcorepwnz (Украина)
16.05.2021 в 15:31
Яйца только у Бартомеу были, а теперь терпеть вам игру через Месси еще лет 10
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