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Хави может стать тренером Барселоны
Испанец выдвинул свои требования
Легенда "Барселоны" Хави может стать главным тренером каталонцев. Клуб уже начал с ним переговоры.
В ближайшие несколько дней Хави и президент "Барсы" Жоан Лапорта проведут встречу, чтобы определить условия возвращения тренера в клуб. Хави хочет иметь свою команду и контролировать некоторые другие сферы: методологию и медицину.
Звезда "Барселоны" Хави возглавил "Аль-Садд" в 2019-м году. Под руководством экс-игрока "сине-гранатовых" клуб взял шесть трофеев.
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Источник:ara.cat
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Комментарии (8)
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mafan (Рівне)
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Барселиниус (землянин)
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Spokoyno (Киев)
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hardcorepwnz (Украина)
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hardcorepwnz (Украина)
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