Хави может стать тренером Барселоны

Легенда "Барселоны" Хави может стать главным тренером каталонцев. Клуб уже начал с ним переговоры.

В ближайшие несколько дней Хави и президент "Барсы" Жоан Лапорта проведут встречу, чтобы определить условия возвращения тренера в клуб. Хави хочет иметь свою команду и контролировать некоторые другие сферы: методологию и медицину.

Звезда "Барселоны" Хави возглавил "Аль-Садд" в 2019-м году. Под руководством экс-игрока "сине-гранатовых" клуб взял шесть трофеев.