Лестер продлит контракты с двумя ключевыми игроками

"Лестер" продлит контракты Юри Тилеманса и Чалгара Союнджю. Новые соглашения будут истекать в 2025-м году.

"Лисы" не хотят терять ключевых защитника и полузащитника после победы над "Челси" в Кубке Англии (0:1), и предложат игрокам подписать новые документы.

В текущем сезоне Тилеманс провел 36 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Союднджю сыграл в 21-м поединке и забил один гол.