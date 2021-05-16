Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лестер продлит контракты с двумя ключевыми игроками
Футболисты нужны Роджерсу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер" продлит контракты Юри Тилеманса и Чалгара Союнджю. Новые соглашения будут истекать в 2025-м году.
"Лисы" не хотят терять ключевых защитника и полузащитника после победы над "Челси" в Кубке Англии (0:1), и предложат игрокам подписать новые документы.
В текущем сезоне Тилеманс провел 36 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Союднджю сыграл в 21-м поединке и забил один гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:NicoSchira
Популярное сейчас
- Каштру получил крупное денежное предложение в Катаре
- Вида голом помог Бешикташу стать чемпионом Турции
- Один из ведущих полузащитников Колоса покинул команду
- Примера. Леванте - Барселона 3:3. Конец надеждам на чемпионство
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...