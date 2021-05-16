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Лестер продлит контракты с двумя ключевыми игроками

Испания
(2 голосов)

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Лестер продлит контракты с двумя ключевыми игроками

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лестер" продлит контракты Юри Тилеманса и Чалгара Союнджю. Новые соглашения будут истекать в 2025-м году.

"Лисы" не хотят терять ключевых защитника и полузащитника после победы над "Челси" в Кубке Англии (0:1), и предложат игрокам подписать новые документы.

В текущем сезоне Тилеманс провел 36 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Союднджю сыграл в 21-м поединке и забил один гол.

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В статье: Юри Тилеманс Джаглар Союнджю Лестер Сити
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Источник:
NicoSchira

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