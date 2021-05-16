Испания
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Рауль - о работе главным тренером Реала: Сейчас не время говорить о будущем
Коуч сейчас не готов заменить Зидана на посту тренера
Рауль Гонсалес - о работе в первой команде "Реала":
"Взять на себя первую команду? Это мой дом, и это то место, где я хочу быть. Я член клуба. Я стал тренером, чтобы быть здесь, дома. Но сейчас не время говорить о будущем".
Напомним, ранее
Испанец - легенда "сливочных". Он играл за мадридскую команду с 1994-го по 2010 год. На его счету 741 матч, 324 гола и 112 ассистов.
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Источник:FabrizioRomano
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kalan-86 (Анкара)
16.05.2021 в 17:37
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