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Рауль - о работе главным тренером Реала: Сейчас не время говорить о будущем

Испания
(1 голосов)

Коуч сейчас не готов заменить Зидана на посту тренера

Рауль - о работе главным тренером Реала: Сейчас не время говорить о будущем

Новина українською

Рауль Гонсалес - о работе в первой команде "Реала":

"Взять на себя первую команду? Это мой дом, и это то место, где я хочу быть. Я член клуба. Я стал тренером, чтобы быть здесь, дома. Но сейчас не время говорить о будущем".

Напомним, ранее сообщалось, что Рауль Гонсалес Бланко летом может стать главным тренером "Реала" вместо Зинедина Зидана.

Испанец - легенда "сливочных". Он играл за мадридскую команду с 1994-го по 2010 год. На его счету 741 матч, 324 гола и 112 ассистов.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Рауль Гонсалес Бланко
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Источник:
FabrizioRomano

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
16.05.2021 в 17:37
Есть предчувствие, что у него не получится. Не та тренерская харизма и на контрасте с Зиданом, команда его не услышит и не пойдёт за ним.
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