Рауль - о работе главным тренером Реала: Сейчас не время говорить о будущем

Рауль Гонсалес - о работе в первой команде "Реала":

"Взять на себя первую команду? Это мой дом, и это то место, где я хочу быть. Я член клуба. Я стал тренером, чтобы быть здесь, дома. Но сейчас не время говорить о будущем".