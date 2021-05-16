Примера. Атлетик - Реал 0:1. Свою задачу выполнили, но этого мало

"Реал" сделал все, что мог, для первого места, однако гол Луиса Суареса под занавес параллельного матча свел усилия "Сливочных" на нет.

Впрочем, надо отдать столичным должное: "Реал" верил в свой шанс и сегодня в Бильбао сыграл с полной отдачей и концентрацией, за что и был вознагражден.

Первый тайм прошел в равной борьбе и больше всего запомнился неназначенный пенальти на ворота басков - после подачи Одриосолы мяч нашел руку Морсильо, но та была прижатой и Матеу Лаос, скорее, правильно проигнорировал эпизод.

Настоящая жара началась после перерыва. "Реал" резко прибавил и начал создавать моменты. Унаи Симон еле отбил удар Модрича, а спустя минут 5-7 уже Каземиро после навеса пробил в перекладину. Баски отбивались и не отвечали вообще ничем, хотя до перерыва регулярно делали вылазки, а Беренгер со штрафного даже мог забить.

В такой ситуации гол "Реала" был делом времени, и оно наступило за 25 минут до свистка, когда Начо неуклюже, но точно замкнул прострел Каземиро.

"Атлетик" нашел в себе силы отреагировать, поднялся выше в поле, а Вильялибре и Весга даже могли забить, но они были неточны, и "Реал" отпраздновал тяжелую победу.

Другое дело, что "Атлетико" тоже победил, и перед последним туром все так же опережает "Реал" на 2 очка. Шансы "Сливочных" на титул невысоки. Что же касается "Атлетика", то ему респект за борьбу. В таблице команде давно ничего не нужно - она 9-я с 46 очками.

37-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Реал" - 0:1

Гол: Начо, 68

"Атлетик": Симон - де Маркос, Йерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер, Дани Гарсия (Весга, 65), Венседор (Ибаи Гомес, 73), Морсильо (Вильялибре, 65) - Уильямс (Рауль Гарсия, 65), Сансет

"Реал": Куртуа - Одриосола, Эдер Милитао, Начо, Гутьеррес - Вальверде, Каземиро, Модрич - Родриго (Азар, 77), Бензема, Винисиус (Асенсио, 59)

Предупреждения: Беренгер, 14, Рауль Гарсия, 79, Иньиго Мартинес, 80 - Начо, 83

Удаление: Рауль Гарсия, 89