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Примера. Атлетик - Реал 0:1. Свою задачу выполнили, но этого мало

Испания
(1 голосов)

"Сливочные" остались вторыми

Примера. Атлетик - Реал 0:1. Свою задачу выполнили, но этого мало

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" сделал все, что мог, для первого места, однако гол Луиса Суареса под занавес параллельного матча свел усилия "Сливочных" на нет.

Впрочем, надо отдать столичным должное: "Реал" верил в свой шанс и сегодня в Бильбао сыграл с полной отдачей и концентрацией, за что и был вознагражден.

Первый тайм прошел в равной борьбе и больше всего запомнился неназначенный пенальти на ворота басков - после подачи Одриосолы мяч нашел руку Морсильо, но та была прижатой и Матеу Лаос, скорее, правильно проигнорировал эпизод.

Настоящая жара началась после перерыва. "Реал" резко прибавил и начал создавать моменты. Унаи Симон еле отбил удар Модрича, а спустя минут 5-7 уже Каземиро после навеса пробил в перекладину. Баски отбивались и не отвечали вообще ничем, хотя до перерыва регулярно делали вылазки, а Беренгер со штрафного даже мог забить.

В такой ситуации гол "Реала" был делом времени, и оно наступило за 25 минут до свистка, когда Начо неуклюже, но точно замкнул прострел Каземиро.

"Атлетик" нашел в себе силы отреагировать, поднялся выше в поле, а Вильялибре и Весга даже могли забить, но они были неточны, и "Реал" отпраздновал тяжелую победу.

Другое дело, что "Атлетико" тоже победил, и перед последним туром все так же опережает "Реал" на 2 очка. Шансы "Сливочных" на титул невысоки. Что же касается "Атлетика", то ему респект за борьбу. В таблице команде давно ничего не нужно - она 9-я с 46 очками.

37-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Реал" - 0:1

Гол: Начо, 68

"Атлетик": Симон - де Маркос, Йерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер, Дани Гарсия (Весга, 65), Венседор (Ибаи Гомес, 73), Морсильо (Вильялибре, 65) - Уильямс (Рауль Гарсия, 65), Сансет

"Реал": Куртуа - Одриосола, Эдер Милитао, Начо, Гутьеррес - Вальверде, Каземиро, Модрич - Родриго (Азар, 77), Бензема, Винисиус (Асенсио, 59)

Предупреждения: Беренгер, 14, Рауль Гарсия, 79, Иньиго Мартинес, 80 - Начо, 83

Удаление: Рауль Гарсия, 89

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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Комментарии (36)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.05.2021 в 22:42
Цікаво, що Мундо-Алєнь на гілці вялікой Барси свого лайна не залишив, прискакав срати тут
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.05.2021 в 21:53
Неделю не захожу на этот ресурс. После того, как я около месяца назад сказал, что на все решающие, последние матчи реала, Барсы и АМ коррупционер флорентино перес будет ставить только своих арбитров - лаос, мансана и мануэра, и после того, как на 100% это начало сбываться, мне стало не интересно читать сопли мадридасов, которые наперегонки друг с другом начали меня переубеждать в обратном. Кто знает, почему ассистент арбитра сказал негодяю лаосу, что на одриозоле надо ставить пенальти в пользу АБ, а лаос даже не смотрел кино? Ну и как не потролить мадридасов по поводу того, что они весь сезон спрашивали, зачем Барса рассталась с Суаресом.... Есть такая сцена в одном из "Ералашей"...Мальчик, лет 8-10 стоит в огромной луже...Собираются прохожие, и задают один и тот же вопрос - "А зачем он там стоит?" И много людей собралось... А мальчик подпрыгивает и приземлившись, кричит - "А ВОТ ЗАЧЕМ!!!" И куча брызг летит на собравшихся вокруг лужи прохожих... Вот , мадридасы...Сегодня брызги из лужи полетели в вас. Вы 20 минут чувствовали себя чемпионами. Обломайтесь...
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+3
-7
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oleksa_lv (Львів)
16.05.2021 в 21:55
..."Идиот"..(с)...
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+6
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.05.2021 в 21:58
Ну, ты представился... А что хотел сказать, идиот?
+2
-6
avatar
oleksa_lv (Львів)
16.05.2021 в 22:03
..."санитары,срочно носилки.."..У больного приступ..(с)
+5
0
oda1979 (Запорожье)
16.05.2021 в 22:12
в случае с аленем помогут только радикальные методы: лоботомия или электроконвульсивная терапия с длительной ремиссией.
+5
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
16.05.2021 в 22:11
А потім пришли фанати барселони і дружно в ту калюжу сіли своїми голими сраками
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+5
-1
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 22:12
Дарик, ты лучший в своем роде. Король шепетоского спец-изолятора. Молодец. Так держать.
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+5
0
Dr. House (Поділля)
16.05.2021 в 22:26
Мундо-Алень, счастье то какое, ты снова прискакал?))). Целую неделю слушал Реквием Моцарта по Барсе?. А как же твои 100% точные прогнозы, что Барса победит АМ , а потом три лёгких соперника?
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+4
0
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 22:28
А соперники перешли в полутяж. (как для великой Барселоны)
+3
0
avatar
oleksa_lv (Львів)
16.05.2021 в 21:48
Без підсилення і омолодження-Реал без майбутнього...
Ответить
+1
-2
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Барселиниус (землянин)
16.05.2021 в 21:39
"Дурак" Начо оставляет Реал в борьбе. Дурак Куман лишает Барсу её. Но не оставляет Барсу.
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+2
-4
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 21:47
"Англичане уходят, не прощаясь, Евреи прощаются, но не уходят",- шутка времен СССР.
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
16.05.2021 в 21:47
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
16.05.2021 в 21:58
Ты еврея в дверь, а он тебе: Я конечно дико извиняюсь, а можно к вам ещё немножечко придти? Шутка моя. Свежая.
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.05.2021 в 22:18
Думаешь, что у Месси еврейские корни?
0
0
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 22:24
Это не о Месси.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 21:38
Лично для меня главное то, что Реал остался в гонке, и то, что Барселона окончательно отпала. Опять же - сезон для Реала провальным не считаю.По концовке чемпионата и по этому матчу - вообще молодцы. Но надо думать, и думать сильно, о будущем сезоне. Этот состав и так прыгнул выше потолка и большие задачи не потянет.
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+3
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.05.2021 в 21:56
Ну а кто бы сомневался. Ведь в их составе были также лаос, мансана и мануэра. Таких звёздных исполнтелей не было ни у одной команды..
Ответить
+1
-5
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 22:15
Дарик. Это они забили сегодня вам два гола ???
+4
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.05.2021 в 22:43
Контуженный канадский сказочник Дариан не смотрел два последних матча Реала и по привычке рассказывает выдуманную байку о промадриском судействе.
0
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
16.05.2021 в 21:38
Суарес чмошнік ту......,рідкісна криса, меськина підсти.........,гн.....козл..морда,.олу...волохатий. Один провал в обороні і воно тут як тут, навіть не бігло, а тупо стояло чекало!
Ответить
+1
-8
avatar
MES QUE UN CLUB
16.05.2021 в 21:41
Аплодисмент с еврейскими корнями, в тебя бес что ли вошёл?
Ответить
+4
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
16.05.2021 в 21:45
Ишь, как выворачивает потвору. Нечисть желторылая блъ.
+3
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
16.05.2021 в 21:34
Что-то обзор Барсы-Сельта задерживается. Наверное автор не может придумать заголовок этой порнухе.)
Ответить
+3
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.05.2021 в 21:30
Барселона умудрилась нагадить Реалу даже здесь, продав своего кусачего симулянта в другой мадридский клуб. Возможно, сегодня этот престарелый актер без Оскара решил исход Примеры.
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+5
0
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Барселиниус (землянин)
16.05.2021 в 21:31
Ответить
0
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.05.2021 в 21:33
+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
16.05.2021 в 21:42
0
-3
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 21:40
Реалу, возможно, - да. Но себе еще больше. Возможно Суареса ей не хватило и сегодня, и в ряде других матчей.
Ответить
+5
-1
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hardcorepwnz (Украина)
16.05.2021 в 22:44
Ну это однозначно. Это было что-то в стиле нашей продажи Роналду, на место которого никого не купили. Отличное обновление состава
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.05.2021 в 21:28
Ну что, Осасуна была близка, теперь вся надежда на Роналдо и его подопечных, у которых на кону борьба за право остаться в Примере. Но опять таки, у Атлетико уже такой календарь, что даже они не смогут здесь потерять чемпионство. Очень пытались сегодня, но не получится.
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+4
-1
oda1979 (Запорожье)
16.05.2021 в 21:27
Работаем да....
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+4
-4
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MES QUE UN CLUB
16.05.2021 в 21:35
Это вы с простоквашиным там работаете? ))
Ответить
+3
-6
avatar
Loader (Днепр)
16.05.2021 в 21:44
И с прокопчуком.
+2
-6
oda1979 (Запорожье)
16.05.2021 в 21:56
О, два члена секты имени бородатого карлика объявились. в вашем аленьем стаде снова время парных игр?
Ответить
+6
-2


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