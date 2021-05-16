  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Атлетико - Осасуна 2:1. Чемпионский характер
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Атлетико - Осасуна 2:1. Чемпионский характер

Испания
(2 голосов)

"Матрасники" в одной победе от золота

Примера. Атлетико - Осасуна 2:1. Чемпионский характер

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Честно говоря, "Матрасники" ходили по лезвию ножа. Нельзя губить такое количество голевых шансов, это обычно означает потерю очков. Но сегодня команда Симеоне на характере вышла сухой из воды.

На самом деле, в первом тайме "Осасуны" вообще не было на поле. "Атлетико" делал, что хотел, и мог забивать 6-7 голов, не особо напрягаясь. Один только Суарес запорол не менее четырех стопроцентных шансов, умудрившись попасть в штангу даже с пяти метров. Не лучше пробивали Корреа, Сауль, Карраско.

Когда же стало ясно, что мяч не идет в ворота, мадридцы занервничали. Второй тайм им, в сущности, не удался, а вот "Осасуна" постепенно осмелела и все чаще переходила центр поля. В одной из таких вылазок Анте Будимир выиграл верх и плотно пробил в ближний. Облак выловил мяч уже за линией ворот.

На Симеоне и Суареса было больно смотреть: первый уже узнал, что "Реал" забил в Бильбао, второму, кажется, было стыдно за уйму потраченных шансов. Это чудо, что по итогу все завершилось хеппи-эндом.

"Осасуна" не подавала признаков усталости, но в последние 10 минут как-то разом развалилась. "Атлетико" усилил выход Жоау Феликса - он и обыгрывал, и пасовал нестандартно, плюс внес в игру свежесть. В одной из атак его передача разрезала всю защиту, выведя на ворота Ренана Лоди, и тот бахнул под перекладину.

Возможно, этот мяч все и решил. Почувствовав кровь, мадридцы набросились еще активнее и за минуту до конца основного времени Суарес таки исправился за все промахи, замкнув прострел Карраско. Идеальная развязка!

Теперь "Атлетико" осталось победить лишь "Вальядолид" в последнем туре - и титул в кармане. Между прочим, первый для команды с 2014 года. "Реал" же как был, так и остался в двух очках позади, так что формально интрига еще проживет неделю.

37-й тур Примеры. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Осасуна" - 2:1

Голы: Ренан Лоди, 82, Суарес, 88 - Будимир, 75

"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо (Ренан Лоди, 66) - Льоренте (Эррера, 80), Коке, Сауль (Жоау Феликс, 66) - Корреа (Дембеле, 81), Суарес (Кондогбья, 90+1), Карраско

"Осасуна": Серхио Эррера - Рамальо, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Барха, Монкайола, Брашанац (Авила, 90+1), Хони (Роберто Торрес, 65) - Рубен Гарсия - Будимир

Предупреждения: Суарес, 89 - Брашанац, 84

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Осасуна (Памплона)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (19)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Serega1111 (Киев)
16.05.2021 в 22:10
А что там в Испании при равенстве очей?
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.05.2021 в 22:10
Личные встречи.
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
16.05.2021 в 22:23
Мерси
0
0
kalan-86 (Анкара)
16.05.2021 в 22:05
Искренне рад тому, что карма в который раз настигает тех, кто совершает плохие поступки. Болею за Атлетико в последнем туре, а в частности за Суареса. Тот, кто его звонком за 60 секунд выгнал из клуба, без пяти минут сам от туда с позором может уйти.
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.05.2021 в 22:09
А я в начале сезона тут говорил, шо Куман подло начал, Куман плохо кончит. Так оно и вышло.
Ответить
+2
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
16.05.2021 в 21:58
Бл.. яяяя...
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 21:55
И это тот Суарес, который оказался лишним в Барселоне (??? !!!). Возможно именно его Барселоне и не хватило, для чемпионства. Тем более, что связка Суарес - Барселона работала, и неплохо. Но в Барселоне посчитали - пусть один Месси работает. Ну и кто им доктор. Лично я приму чемпионство полосатых и поздравлю их, Если, конечно, не произойдет чудо от двух Реалов, Мпдридского и того, что из Вальядолида.
Ответить
+2
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
16.05.2021 в 22:04
Я ж говорив, що Суареса віддали, бо знали, що самі проваляться в цьому сезоні, а так помогли АМ, щоб не виграв РМ...)))
Ответить
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 22:19
ну да, ну да
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
16.05.2021 в 22:42
В Барсі мабуть є хтось з українським корінням: "як не з'їм, то понадкусую" ))
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.05.2021 в 22:12
Да не возможно, а точно его не хватило. Куман скотина.
Ответить
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 22:20
100%
0
0
avatar
meffi (Захід)
16.05.2021 в 21:55
Єееееееееееееееееее!
Ответить
0
-1
avatar
oleksa_lv (Львів)
16.05.2021 в 21:43
І він виявився зайвим в барселоні..))))
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.05.2021 в 21:41
Супер! Чемпион!!!
Ответить
0
-2
avatar
Loader (Днепр)
16.05.2021 в 21:32
Суарес... Как же его Месси не хватает в этом сезоне. Монстра уругвайского.
Ответить
+6
0
Buffyslayer96 (Sunnydail)
16.05.2021 в 21:42
Спасибо Куманоиду. С Суаресом могли бы взять чемпионство
Ответить
+1
-1
Dr. House (Поділля)
16.05.2021 в 21:54
Так з Суаресом і взяли чемпіонство. Майже
+4
0
avatar
MES QUE UN CLUB
16.05.2021 в 21:32
Ай да Суарес!
Ответить
+7
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...