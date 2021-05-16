Примера. Атлетико - Осасуна 2:1. Чемпионский характер

Честно говоря, "Матрасники" ходили по лезвию ножа. Нельзя губить такое количество голевых шансов, это обычно означает потерю очков. Но сегодня команда Симеоне на характере вышла сухой из воды.

На самом деле, в первом тайме "Осасуны" вообще не было на поле. "Атлетико" делал, что хотел, и мог забивать 6-7 голов, не особо напрягаясь. Один только Суарес запорол не менее четырех стопроцентных шансов, умудрившись попасть в штангу даже с пяти метров. Не лучше пробивали Корреа, Сауль, Карраско.

Когда же стало ясно, что мяч не идет в ворота, мадридцы занервничали. Второй тайм им, в сущности, не удался, а вот "Осасуна" постепенно осмелела и все чаще переходила центр поля. В одной из таких вылазок Анте Будимир выиграл верх и плотно пробил в ближний. Облак выловил мяч уже за линией ворот.

На Симеоне и Суареса было больно смотреть: первый уже узнал, что "Реал" забил в Бильбао, второму, кажется, было стыдно за уйму потраченных шансов. Это чудо, что по итогу все завершилось хеппи-эндом.

"Осасуна" не подавала признаков усталости, но в последние 10 минут как-то разом развалилась. "Атлетико" усилил выход Жоау Феликса - он и обыгрывал, и пасовал нестандартно, плюс внес в игру свежесть. В одной из атак его передача разрезала всю защиту, выведя на ворота Ренана Лоди, и тот бахнул под перекладину.

Возможно, этот мяч все и решил. Почувствовав кровь, мадридцы набросились еще активнее и за минуту до конца основного времени Суарес таки исправился за все промахи, замкнув прострел Карраско. Идеальная развязка!

Теперь "Атлетико" осталось победить лишь "Вальядолид" в последнем туре - и титул в кармане. Между прочим, первый для команды с 2014 года. "Реал" же как был, так и остался в двух очках позади, так что формально интрига еще проживет неделю.

37-й тур Примеры. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Осасуна" - 2:1

Голы: Ренан Лоди, 82, Суарес, 88 - Будимир, 75

"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо (Ренан Лоди, 66) - Льоренте (Эррера, 80), Коке, Сауль (Жоау Феликс, 66) - Корреа (Дембеле, 81), Суарес (Кондогбья, 90+1), Карраско

"Осасуна": Серхио Эррера - Рамальо, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Барха, Монкайола, Брашанац (Авила, 90+1), Хони (Роберто Торрес, 65) - Рубен Гарсия - Будимир

Предупреждения: Суарес, 89 - Брашанац, 84