Примера. Вильярреал громит Севилью, а Реал Сосьедад - Вальядолид

"Севильи" ничего уже не нужно. Место в зоне Лиги чемпионов она не отдаст, а третье место по сравнению с четвертым – не такая уж и большая роскошь. Поэтому сегодняшнее поражение катастрофой не стало.

Но неприятно. Неприятно проигрывать 0:4, пропуская три мяча уже к середине второго тайма. "Вильярреал" сегодня показал чудеса реализации – забил четыре раза из пяти ударов по рамке ворот. Классика жанра – гол со стандарта (углового), после контратаки и благодаря разрушительным ошибкам соперника. "Севильи" еще и Диего Карлос навредил, получив вторую желтую карточку уже на 52-й минуте. Отметим, что хет-трик положил Карлос Бакка – бывший игрок "Севильи".

Важная победа для "Вильярреала", которая, впрочем, не подняла команду в таблице выше зоны Лиги конференций. Однако есть еще последний тур и финал Лиги Европы.

Вильярреаль. Стадион Мадригал

"Вильярреал" - "Севилья" 4:0

Голы: Карлос Бакка 34, Карлос Бакка 47, Херард Морено 66, Карлос Бакка 79

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Даниэль Парехо (Коста Хауме 82), Мануэль Тригерос, Альберто Морено (Франсис Коклен 82), Херард Морено (Алекс Баена 81), Рамиро Мори, Пау Торрес, Жереми Пино (Даниэль Раба 67), Мойсес Гомес, Карлос Бакка (Фернандо Ниньо 81)

"Севилья": Яссин Буну, Лукас Окампос (Франко Васкес 78), Иван Ракитич (Оливер Торрес 69), Жюль Кунде, Сусо (Оскар Арнаис 69), Хесус Навас, Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири 58), Маркос Акунья, Диего Карлос, Алехандро Гомес (Неманья Гудель 58), Фернандо Франсиско Режес

Предупреждения: Диего Карлос 29, Маркос Акунья 51, Диего Карлос 52

Удаление: Диего Карлос 52

"Вальядолиду" очки нужны не меньше, чем "Реал Сосьедаду", но это не тот случай, когда мотивация решает. Класс команд разный, а значит и футбол односторонний.

В первом круге "Сосьедад" не смог победить "пуселу", однако сегодня отыгрался сполна за ту неудачу и все остальные. Баски выиграли лишь однажды в трех последних турах, поэтому свою безудержную жажду начали утолять сразу после стартового свистка. Уже на шестнадцатой минуте нападающих хозяев Александер Исак оформил дубль и снял вопрос о победителе. Два других гола были только подтверждением серьезности намерений басков относительно пятой позиции: ее отдавать команда Алгуасиля не собирается.

Перед последним туром "Реал Сосьедад" на одно очко опережает "Бетис" и "Вильярреал". Все в руках и ногах басков. Стоит отметить, что пятая позиция ничем не отличается от шестой – это право стартовать в группе Лиги Европы. Разница разве что в престижности.

"Вальядолид" практически лишился шансов на спасение. Кроме того, что в последнем туре нужно дождаться поражения "Уэски", "пусела" должны победить "Атлетико" в чемпионском матче.

Фото - La Liga

Сан-Себастьян. Стадион Аноэта

"Реал Сосьедад" - "Вальядолид" 4:1

Голы: Александер Исак 6, Александер Исак 16, Давид Сильва 28, Аднан Янузай 35 (пен.) - Мараньян 82

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Асьер Ильяраменди (Мартин Субименди 11), Аднан Янузай (Хон Орхильес 60), Александер Исак (Кристиан Португес 46), Начо Монреаль (Хосеба Сальдуа 67), Давид Сильва (Роберто Лопес Алкаиде 61), Андони Эспиноса, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль, Андер Гевара, Ариц Элустондо

"Вальядолид": Хорди Масип, Луис Перес (Шон Вайссман 27), Хоакин Фернандес, Кенан Кодро (Мараньян 52), Хавьер Санчес, Оскар Плано, Рубен Алькарас (Тони Суарес 52), Пабло Эрвияс, Лукас Оласа, Кике Перес, Жоау Филипе (Жота) (Мичел 52)

Предупреждения: Аднан Янузай 59, Хон Орхильес 63 - Лукас Оласа 34, Рубен Алькарас 45+1, Кике Перес 57, Мараньян 66

Удаление: Роберто Хименес 61