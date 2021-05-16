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Месси забил 30 мячей в Ла Лиге в 9-й раз в карьере
Лео поразил ворота "Сельты" головой
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 37-го тура чемпионата Испании каталонская
Единственный гол "блауграны" в этом поединке на счету у капитана "сине-гранатовых" Лео Месси - аргентинец отличися после удара головой.
Этот забитый мяч стал для форварда 30-м в текущей кампании Ла Лиги. Данный показатель покорился Месси в 9-й раз подряд в карьере.
Лионель забивал по 30+ мячей в таких сезонах испанского национального первенства: 2009/10 (34 гола), 2010/11 (31), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2014/15 (43), 2016/17 (37), 2017/18 (34), 2018/19 (36).
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