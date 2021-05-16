Месси забил 30 мячей в Ла Лиге в 9-й раз в карьере

Так славна парочка... Барселона та Мессі! Утім футбольний вік не довгий. І на превеликий жаль заміну Ліонелю поки не знайшли! Фаті... худко маневрений, утім невідомо як зможе відновитися та і майстерність у нього на порядок нижче! Дембеле, БР... навіть сьогодні ми все побачили. Одна надія на Гризманна, але поки тренера йому місця на полі не знайдуть... Бо мабуть ставлять глобальні завдання, а прости "не заважай наший зірці".