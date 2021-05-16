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Месси забил 30 мячей в Ла Лиге в 9-й раз в карьере

Испания
(2 голосов)

Лео поразил ворота "Сельты" головой

Месси забил 30 мячей в Ла Лиге в 9-й раз в карьере

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 37-го тура чемпионата Испании каталонская "Барселона" уступила "Сельте" 1:2.

Единственный гол "блауграны" в этом поединке на счету у капитана "сине-гранатовых" Лео Месси - аргентинец отличися после удара головой.

Этот забитый мяч стал для форварда 30-м в текущей кампании Ла Лиги. Данный показатель покорился Месси в 9-й раз подряд в карьере.

Лионель забивал по 30+ мячей в таких сезонах испанского национального первенства: 2009/10 (34 гола), 2010/11 (31), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2014/15 (43), 2016/17 (37), 2017/18 (34), 2018/19 (36).

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (10)
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Dr. House (Поділля)
16.05.2021 в 22:22
Ну всё, сезон удался
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+2
-1
Ol-g (Одесса)
16.05.2021 в 22:21
Как это получается при физруках?
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.05.2021 в 22:13
А толку.
Ответить
0
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
16.05.2021 в 22:13
Так славна парочка... Барселона та Мессі! Утім футбольний вік не довгий. І на превеликий жаль заміну Ліонелю поки не знайшли! Фаті... худко маневрений, утім невідомо як зможе відновитися та і майстерність у нього на порядок нижче! Дембеле, БР... навіть сьогодні ми все побачили. Одна надія на Гризманна, але поки тренера йому місця на полі не знайдуть... Бо мабуть ставлять глобальні завдання, а прости "не заважай наший зірці".
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
16.05.2021 в 22:14
Про Брэйтвэйта забыл
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0
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
16.05.2021 в 22:17
Братвайта вже списали - будуть продавати
+1
0
avatar
oleksa_lv (Львів)
16.05.2021 в 22:08
Чемпийон осасун......
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+3
-2
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MES QUE UN CLUB
16.05.2021 в 22:11
Львовский сосун.......
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+2
-4
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oleksa_lv (Львів)
16.05.2021 в 22:17
Хамиш,,гейМес ?
+2
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
16.05.2021 в 22:45
А был бы рядом, и голову открутил бы. Свинота, умным себя пытаешься показать?
0
0


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