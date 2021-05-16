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Симеоне: Никто лучше Суареса не решает исход матчей

Испания
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Наставник "матрасников" поделился мыслями после победы над "Осасусной"

Симеоне: Никто лучше Суареса не решает исход матчей

Новина українською

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Осасуной" в 37-м туре Ла Лиги.

"Команда провела еще одну отличную игру, имела много моментов в первом тайме. Мы контролировали игру до хорошего гола Будимира. Но мы снова смогли ответить – когда у нас было меньше моментов, мы действовали эффективнее.

Футбол – это об умении использовать свои шансы, особенно когда конец близок, когда это действительно важно. Суарес – выдающийся бомбардир, он приехал сюда, чтобы показать себя с первого дня. Даже когда он не забивал, он полностью выкладывался для нас. Никто лучше него не решает исход матчей", – рассказал аргентинец.

После этого тура "матрасники" продолжают лидировать в турнирной таблице и опережать мадридский "Реал" на один балл.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Осасуна (Памплона)
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Источник:
Twitter Dermot Corrigan

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