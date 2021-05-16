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Симеоне: Никто лучше Суареса не решает исход матчей
Наставник "матрасников" поделился мыслями после победы над "Осасусной"
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал
"Команда провела еще одну отличную игру, имела много моментов в первом тайме. Мы контролировали игру до хорошего гола Будимира. Но мы снова смогли ответить – когда у нас было меньше моментов, мы действовали эффективнее.
Футбол – это об умении использовать свои шансы, особенно когда конец близок, когда это действительно важно. Суарес – выдающийся бомбардир, он приехал сюда, чтобы показать себя с первого дня. Даже когда он не забивал, он полностью выкладывался для нас. Никто лучше него не решает исход матчей", – рассказал аргентинец.
После этого тура "матрасники" продолжают лидировать в турнирной таблице и опережать мадридский "Реал" на один балл.
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