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Позорный финиш. Барселона - Сельта 1:2. Видео голов и обзор матча
А ведь совсем недавно претендовали на чемпионство!
Фото: twitter.com/FCBarcelona/ автор неизвестен
"Барселона" провалила 4-й матч из последних 5, уступив "Сельте" на "Камп Ноу" впервые с 2014 года. Даже бронза будет "Кулес" за счастье при таких результатах.
Лионель Месси опять забил, доведя счет голам в Примере до 30, однако, как обычно в этом сезоне, "Барсу" подвела ужасная оборона. Каждая осмысленная атака "Сельты" доходила до удара, а под занавес матча еще и Клеман Ленгле заработал дежурное удаление…
"Барселона" - "Сельта" - 1:2
Голы: Месси, 28 - Мина, 38, 89
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