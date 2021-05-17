Позорный финиш. Барселона - Сельта 1:2. Видео голов и обзор матча

"Барселона" провалила 4-й матч из последних 5, уступив "Сельте" на "Камп Ноу" впервые с 2014 года. Даже бронза будет "Кулес" за счастье при таких результатах.

Лионель Месси опять забил, доведя счет голам в Примере до 30, однако, как обычно в этом сезоне, "Барсу" подвела ужасная оборона. Каждая осмысленная атака "Сельты" доходила до удара, а под занавес матча еще и Клеман Ленгле заработал дежурное удаление…

"Барселона" - "Сельта" - 1:2

Голы: Месси, 28 - Мина, 38, 89