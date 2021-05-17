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Неожиданный бомбардир. Атлетик - Реал 0:1. Видео гола и обзор матча
Выполнили задание, но остались вторыми
Фото: twitter.com/realmadrid/ автор неизвестен
"Реал" все-таки дожал "Атлетик" на его поле благодаря сильному второму тайму. До перерыва команды больше фолили и апеллировали к судье, чем играли в футбол.
Героем встречи стал защитник "Сливочных" Начо, забивший свой дебютный гол в сезоне. Его хватило команде Зидана, чтобы продлить интригу в борьбе за титул еще на неделю, но шансы "Реала" откровенно невелики - перед последним туром "Атлетико" опережает его на 2 очка.
"Атлетик" - "Реал" - 0:1
Гол: Начо, 68
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