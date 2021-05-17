Неожиданный бомбардир. Атлетик - Реал 0:1. Видео гола и обзор матча

"Реал" все-таки дожал "Атлетик" на его поле благодаря сильному второму тайму. До перерыва команды больше фолили и апеллировали к судье, чем играли в футбол.

Героем встречи стал защитник "Сливочных" Начо, забивший свой дебютный гол в сезоне. Его хватило команде Зидана, чтобы продлить интригу в борьбе за титул еще на неделю, но шансы "Реала" откровенно невелики - перед последним туром "Атлетико" опережает его на 2 очка.

"Атлетик" - "Реал" - 0:1

Гол: Начо, 68