"Лео доказал, что играть без него невозможно". Месси провел трехсотый поединок с голами в Ла Лиге

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман после поражения "сине-гранатовых" в матче 37-го тура Ла Лиги с "Сельтой" (1:2) прокомментировал игру капитана команды Лионеля Месси, который и забил единственный мяч каталонцев. Цитирует голландца Marca.

Аргентинский нападающий провел 300-й матч в чемпионате Испании, в котором забил хотя бы один гол – об этом сообщает статистический портал Opta Jose. Это больше, чем у любого другого футболиста в истории турнира. Вторую позицию по данному показателю занимает Рауль (186 поединков с "автографами").

300 - Barcelona's Lionel Messi has scored in 300 different LaLiga appearances, more than any other player in the competition ever (2nd Raúl González, 186). Milestone. pic.twitter.com/fYdy7rkitr