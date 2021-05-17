"Лео доказал, что играть без него невозможно". Месси провел трехсотый поединок с голами в Ла Лиге

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман после поражения "сине-гранатовых" в матче 37-го тура Ла Лиги с "Сельтой" (1:2) прокомментировал игру капитана команды Лионеля Месси, который и забил единственный мяч каталонцев. Цитирует голландца Marca.

Читайте также Месси забил 30 мячей в Ла Лиге в 9-й раз в карьере

"Мы надеемся, что Месси не уйдет, ведь он по-прежнему лучший игрок в мире, сегодня он доказал, что играть без него невозможно. Лео забил 30 голов, которые принесли команде много очков. Мы надеемся, что он останется, вряд ли кто-то забьет столько голов, тут есть сомнения. В любом случае, вопрос его будущего нужно задавать самому Месси".

Аргентинский нападающий провел 300-й матч в чемпионате Испании, в котором забил хотя бы один гол – об этом сообщает статистический портал Opta Jose. Это больше, чем у любого другого футболиста в истории турнира. Вторую позицию по данному показателю занимает Рауль (186 поединков с "автографами").

300 - Barcelona's Lionel Messi has scored in 300 different LaLiga appearances, more than any other player in the competition ever (2nd Raúl González, 186). Milestone. pic.twitter.com/fYdy7rkitr — OptaJose (@OptaJose) May 16, 2021

Напомним, "Барселона" с 76 очками занимает третье место в турнирной таблице и потеряла математические шансы на золото.