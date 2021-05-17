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Надаль сразу же после своего награждения поинтересовался результатом матча Атлетик – Реал
Рафа – топ-теннисист и фанат мадридцев
Mirror
Вчера, 16 мая, испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл Новака Джоковича в финале "Мастерса" в Риме (5:7, 6:1, 3:6). После своего матча второй ракетке мира в одиночном разряде было интересно, как сыграл в 37-м туре мадридский "Реал". Напомним, команда Зидана на выезде обыграла "Атлетик" из Бильбао, единственный гол забил Начо.
Теннисист поспешил узнать об исходе поединка с участием любимых "меренг". Также ему были интересны результаты встреч с участием "Барселоны" и "Атлетико", так как в Ла Лиге до сих пор идет нешуточная борьба за трофей.
Reaksi Rafael Nadal setelah mengetahui hasil pertandingan La Liga tadi malam.— Real Madrid 58 (@realmadrid_58) May 17, 2021
????@tennis_gifs pic.twitter.com/x4FPdXUgfh
Напомним, Надаль – большой фанат мадридского "Реала", о чем он много раз признавался прессе.
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