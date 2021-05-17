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Надаль сразу же после своего награждения поинтересовался результатом матча Атлетик – Реал

Испания
(2 голосов)

Рафа – топ-теннисист и фанат мадридцев

Надаль сразу же после своего награждения поинтересовался результатом матча Атлетик – Реал

Mirror

Новина українською

Вчера, 16 мая, испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл Новака Джоковича в финале "Мастерса" в Риме (5:7, 6:1, 3:6). После своего матча второй ракетке мира в одиночном разряде было интересно, как сыграл в 37-м туре мадридский "Реал". Напомним, команда Зидана на выезде обыграла "Атлетик" из Бильбао, единственный гол забил Начо.

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Теннисист поспешил узнать об исходе поединка с участием любимых "меренг". Также ему были интересны результаты встреч с участием "Барселоны" и "Атлетико", так как в Ла Лиге до сих пор идет нешуточная борьба за трофей.

Напомним, Надаль – большой фанат мадридского "Реала", о чем он много раз признавался прессе.

Надаль сразу же после своего награждения поинтересовался результатом матча Атлетик – Реал - изображение 1
Надаль сразу же после своего награждения поинтересовался результатом матча Атлетик – Реал - изображение 2

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В статье: Реал (Мадрид) Рафаэль Надаль
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Источник:
El Espanol

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