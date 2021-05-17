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Макс и его команда? Аллегри встретился с боссами Реала – известно, вокруг кого он будет строить проект

Испания
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Итальянец – топ-специалист

Макс и его команда? Аллегри встретился с боссами Реала – известно, вокруг кого он будет строить проект

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Мадридский "Реал" ищет замену Зинедину Зидану, который, скорее всего, покинет столицу Испании после завершения сезона. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что представители "меренг" уже встретились с экс-алленаторе "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри на прошлой неделе, хотя диалог со специалистом "сливочные" ведут уже третий месяц.

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53-летний Аллегри готов возглавить мадридцев, если клуб сделает решение именно в его пользу. Также гранд рассматривает кандидатуру Рауля. Клубы Серии А также заинтересованы в приглашении Макса, однако его приоритет – действительно "Реал".

Редакция AS опубликовала материал, в котором уже активно представляет "Реал" завтрашнего дня". Вместе с Аллегри в Мадриде ждут Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда, Эдуардо Камавингу, Давида Алабу и Поля Погба. Таким образом, Массимилиано возглавит новый проект "Галактикос".

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В статье: Массимилиано Аллегри Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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