Макс и его команда? Аллегри встретился с боссами Реала – известно, вокруг кого он будет строить проект

Мадридский "Реал" ищет замену Зинедину Зидану, который, скорее всего, покинет столицу Испании после завершения сезона. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что представители "меренг" уже встретились с экс-алленаторе "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри на прошлой неделе, хотя диалог со специалистом "сливочные" ведут уже третий месяц.

53-летний Аллегри готов возглавить мадридцев, если клуб сделает решение именно в его пользу. Также гранд рассматривает кандидатуру Рауля. Клубы Серии А также заинтересованы в приглашении Макса, однако его приоритет – действительно "Реал".

Massimiliano Allegri had a meeting with Real Madrid this week. ????



- He’s in ‘direct contact’ with Real since March.



- He’ll accept the job in case Real will decide to sign him [Raúl is in the list too].



- Italian clubs want him but Allegri priority is Real and he’s waiting.