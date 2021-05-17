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RAC1: Лапорта уже принял решение по Куману – у Рональда мало шансов сохранить работу в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Осталось только найди специалиста

RAC1: Лапорта уже принял решение по Куману – у Рональда мало шансов сохранить работу в Барселоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство каталонской "Барселоны" уволит главного тренера Рональда Кумана после финиша сезона – об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на RAC1. Отмечается, что Жоан Лапорта и остальные боссы приняли данное решение на 99%.

Куман сохранит свой пост только в том случае, если "сине-гранатовые" не найдут кандидата, который убедит руководство "Барселоны". По ходу кампании Рональда не хотели увольнять, чтобы не разрушать атмосферу в раздевалке. Сообщается, что голландец никогда не был "ставкой" Лапорты.

Напомним, в текущем сезоне "Барса" выиграл Кубок Испании, однако команда вылетела из ЛЧ на стадии 1/8 финала и уже потеряла математические шансы на золотые медали в чемпионате.

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (7)
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Барселиниус (землянин)
17.05.2021 в 16:03
Только не Хави. Шило на мыло. Хм.. Неужели в новом сезоне я таки буду болеть за Барселону?
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
17.05.2021 в 15:45
Это хорошая новость. Теперь главное найти достойного тренера, чтоб не получилось поменять шило на мыло. Хотелось бы Хави.
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kalan-86 (Анкара)
17.05.2021 в 15:28
Что там с Хави? Нужен новый Пеп.
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oda1979 (Запорожье)
17.05.2021 в 15:24
главное, с меськой продлить еще лет на 10.
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Algrab (Костопiль)
17.05.2021 в 15:21
Нехай залишається...В слідуючому сезоні буде запекла боротьба за зону ЛЄ...
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.05.2021 в 14:46
Было бы странно, если бы оставил
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
17.05.2021 в 14:20
Я ЗА... Зі сподіваннями, що цього разу боси Барселони наймуть тренера краще ніж передніх трьох, чотирьох. Коуча, що зможе перетворити ансамбль, що підігрує своєму віртуозу, на чудовий оркестр з класною "першою скрипкою".
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