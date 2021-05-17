RAC1: Лапорта уже принял решение по Куману – у Рональда мало шансов сохранить работу в Барселоне

Руководство каталонской "Барселоны" уволит главного тренера Рональда Кумана после финиша сезона – об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на RAC1. Отмечается, что Жоан Лапорта и остальные боссы приняли данное решение на 99%.

Куман сохранит свой пост только в том случае, если "сине-гранатовые" не найдут кандидата, который убедит руководство "Барселоны". По ходу кампании Рональда не хотели увольнять, чтобы не разрушать атмосферу в раздевалке. Сообщается, что голландец никогда не был "ставкой" Лапорты.

Напомним, в текущем сезоне "Барса" выиграл Кубок Испании, однако команда вылетела из ЛЧ на стадии 1/8 финала и уже потеряла математические шансы на золотые медали в чемпионате.