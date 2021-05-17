Испания
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Тер Штеген пропустит чемпионат Европы из-за операции
Операция назначена на 20 мая
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген написал в Instgaram, что ему предстоит перенести операцию на колене. Процедура назначена на 20 мая.
Из-за этого он не сможет выступить в составе сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы.
16 мая "Барселона" в матче 37-го тура чемпионата Испании на своем поле проиграла "Сельте" со счетом 1:2.
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Комментарии (3)
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Dr. House (Поділля)
17.05.2021 в 17:35
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hardcorepwnz (Украина)
17.05.2021 в 17:34
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Не РЕАЛист (повезло)
17.05.2021 в 17:00
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