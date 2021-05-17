Тер Штеген пропустит чемпионат Европы из-за операции

Единственный, кто убивался на поле за Барсу что в прошлом году, что в этом. И вот награда за это - пропуск Евро. Место Нойера, глотнувшего шесть от испанцев, не выглядело таким уж основным. Лучше бы зимой бы прооперировался и к Евро восстановился, не участвуя в этих европейско- испанских позорищах Барсы.