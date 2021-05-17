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Тер Штеген пропустит чемпионат Европы из-за операции

Испания
(1 голосов)

Операция назначена на 20 мая

Тер Штеген пропустит чемпионат Европы из-за операции

Новина українською

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген написал в Instgaram, что ему предстоит перенести операцию на колене. Процедура назначена на 20 мая.

Из-за этого он не сможет выступить в составе сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы.

16 мая "Барселона" в матче 37-го тура чемпионата Испании на своем поле проиграла "Сельте" со счетом 1:2.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Комментарии (3)
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Dr. House (Поділля)
17.05.2021 в 17:35
Единственный, кто убивался на поле за Барсу что в прошлом году, что в этом. И вот награда за это - пропуск Евро. Место Нойера, глотнувшего шесть от испанцев, не выглядело таким уж основным. Лучше бы зимой бы прооперировался и к Евро восстановился, не участвуя в этих европейско- испанских позорищах Барсы.
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hardcorepwnz (Украина)
17.05.2021 в 17:34
Ну он бы там и так не выступил, так что не важно.
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Не РЕАЛист (повезло)
17.05.2021 в 17:00
Он всё равно просидел бы в запасе. Скорейшего выздоровления после предстоящей операции. Похоже, что он недолеченным весь сезон провёл, далеко не лучший свой.
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