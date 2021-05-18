Альтернатива Гаттузо. Паулу Фонсека может возглавить Фиорентину

Нынешний тренер "Ромы" Паулу Фонсека летом покинет клуб. Сейчас португалец находится в поиске нового место пребывания.

Как сообщает журналист Николо Скира, Фонсеку может пригласить итальянская "Фиорентина". Сейчас "фиалки" идут в таблице Серии А на 13-м месте, что не совсем устраивает руководство.

Считалось, что клуб из Флоренции намерен пригласить Дженнаро Гаттузо, однако сейчас руководство рассматривает другие варианты. Фонсека - один из них.

Rino #Gattuso ha preso tempo con la #Fiorentina allettato maggiormente da altri progetti: crescono le quotazioni di Paulo #Fonseca per la panchina viola: il tecnico portoghese vorrebbe restare in Italia. Stabile #Juric stimato da Pradè e nel mirino del #Torino. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 17, 2021

Отметим, что "Рома" Фонсеки идет в таблице на седьмом месте. Летом португальца сменит Жозе Моуриньо.