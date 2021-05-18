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Альтернатива Гаттузо. Паулу Фонсека может возглавить Фиорентину

Испания
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Из Рима во Флоренцию

Альтернатива Гаттузо. Паулу Фонсека может возглавить Фиорентину

Фото: ФК Рома

UA-Футбол
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Нынешний тренер "Ромы" Паулу Фонсека летом покинет клуб. Сейчас португалец находится в поиске нового место пребывания.

Как сообщает журналист Николо Скира, Фонсеку может пригласить итальянская "Фиорентина". Сейчас "фиалки" идут в таблице Серии А на 13-м месте, что не совсем устраивает руководство.

Считалось, что клуб из Флоренции намерен пригласить Дженнаро Гаттузо, однако сейчас руководство рассматривает другие варианты. Фонсека - один из них.

Отметим, что "Рома" Фонсеки идет в таблице на седьмом месте. Летом португальца сменит Жозе Моуриньо.

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В статье: Рома (Рим) Фиорентина (Флоренция) Паулу Фонсека
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