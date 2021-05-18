Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перес не будет увольнять Зидана
Это случится, если сам наставник захочет покинуть клуб
Фото: Reuters
Президент "Реала" Флорентино Перес не планирует увольнять главного тренера команды Зинедина Зидана. Решение об уходе может принять сам специалист, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
"Реал" работает над приглашением нового тренера на тот случай, если Зидан официально решит уйти.
Приоритетным вариантом для мадридского клуба называется бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Итальянец ждет предложения мадридцев. Также фигурирует имя Рауля.
"Реал" находится на 2-й строчке за тур до окончания чемпионата Испании, отставая на два очка от "Атлетико".
Популярное сейчас
- СМИ: Руслан Малиновский привлек внимание финалиста ЛЧ
- Просто кость широкая: китайский миллионер купил клуб – теперь за команду играет его толстый сын
- Вопреки статистическим данным. Экс-помощник Луческу рассказал, как Мирча выпустил Жерсона на матч за Суперкубок
- Макс и его команда? Аллегри встретился с боссами Реала – известно, вокруг кого он будет строить проект
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО