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Перес не будет увольнять Зидана

Испания
(1 голосов)

Это случится, если сам наставник захочет покинуть клуб

Перес не будет увольнять Зидана

Фото: Reuters

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес не планирует увольнять главного тренера команды Зинедина Зидана. Решение об уходе может принять сам специалист, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

"Реал" работает над приглашением нового тренера на тот случай, если Зидан официально решит уйти.

Приоритетным вариантом для мадридского клуба называется бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Итальянец ждет предложения мадридцев. Также фигурирует имя Рауля.

"Реал" находится на 2-й строчке за тур до окончания чемпионата Испании, отставая на два очка от "Атлетико".

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В статье: Флорентино Перес Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
18.05.2021 в 17:06
Ну тоді Лунін збирай монатки
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