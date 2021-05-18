Перес не будет увольнять Зидана

Президент "Реала" Флорентино Перес не планирует увольнять главного тренера команды Зинедина Зидана. Решение об уходе может принять сам специалист, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

"Реал" работает над приглашением нового тренера на тот случай, если Зидан официально решит уйти.

Приоритетным вариантом для мадридского клуба называется бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Итальянец ждет предложения мадридцев. Также фигурирует имя Рауля.

"Реал" находится на 2-й строчке за тур до окончания чемпионата Испании, отставая на два очка от "Атлетико".