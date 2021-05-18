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Ян Облак попытался составить свою команду-мечту - с 5 защитниками
Последнего, правда, так и не назвал
Вратарь испанского "Атлетико" Мадрид Ян Облак рассказал, кто бы вошел в его команду-мечту.
Я всегда говорил, что выбрал бы Лионеля Месси. Он невероятный, играет на самом высоком уровне. Для меня он лучший.
Криштиану Роналду - еще один игрок, которого я бы включил в состав. Они с Месси ознаменовали целую эпоху в истории футбола. Все, чего они добились, невероятно захватывает, - цитирует Облака goal.com.
Если я - вратарь этой команды, то хотел бы, чтобы со мной играли 5 защитников. Итак, я выбрал бы тех, кто был в моей команде - Савич, Хименес, Годин, Фелипе. Могу назвать еще несколько фамилий, но это будет нечестно - они все являются игроками топ-класса.
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