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Ян Облак попытался составить свою команду-мечту - с 5 защитниками

Испания
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Последнего, правда, так и не назвал

Ян Облак попытался составить свою команду-мечту - с 5 защитниками

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Вратарь испанского "Атлетико" Мадрид Ян Облак рассказал, кто бы вошел в его команду-мечту.

Я всегда говорил, что выбрал бы Лионеля Месси. Он невероятный, играет на самом высоком уровне. Для меня он лучший.

Криштиану Роналду - еще один игрок, которого я бы включил в состав. Они с Месси ознаменовали целую эпоху в истории футбола. Все, чего они добились, невероятно захватывает, - цитирует Облака goal.com.

Если я - вратарь этой команды, то хотел бы, чтобы со мной играли 5 защитников. Итак, я выбрал бы тех, кто был в моей команде - Савич, Хименес, Годин, Фелипе. Могу назвать еще несколько фамилий, но это будет нечестно - они все являются игроками топ-класса.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Атлетико (Мадрид) Ян Облак
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