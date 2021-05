Хави и Барселона? Забудьте, ему слишком комфортно в Катаре

"У него есть все необходимое, чтобы тренировать "Барселону", - считает Андрес Иньеста.

"Он отлично подготовлен и может возглавить "Барсу" хоть сейчас", - уверяет Габи.

"Он не будет копией Гвардиолы; у него свой стиль и много тактических идей, и мне приятно играть под его руководством", - признается Касорла.

Сам же Хави Эрнандес много не говорил, а просто объявил о продлении контракта с катарским "Аль-Саддом" до 2023 года.

Xavi: "I'm proud to continue at Al-Sadd. We achieved a lot together, scored goals, won matches and titles, and we are all very proud of this success. Getting this kind of support is the best thing any coach can get.”#AlSadd #XAVI2023 pic.twitter.com/lFpXrjofGP