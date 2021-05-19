Хави и Барселона? Забудьте, ему слишком комфортно в Катаре

"У него есть все необходимое, чтобы тренировать "Барселону", - считает Андрес Иньеста.

"Он отлично подготовлен и может возглавить "Барсу" хоть сейчас", - уверяет Габи.

"Он не будет копией Гвардиолы; у него свой стиль и много тактических идей, и мне приятно играть под его руководством", - признается Касорла.

Сам же Хави Эрнандес много не говорил, а просто объявил о продлении контракта с катарским "Аль-Саддом" до 2023 года.

Xavi: "I'm proud to continue at Al-Sadd. We achieved a lot together, scored goals, won matches and titles, and we are all very proud of this success. Getting this kind of support is the best thing any coach can get.”#AlSadd #XAVI2023 pic.twitter.com/lFpXrjofGP — #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) May 12, 2021

В "Барсу" легендарный хавбек, вероятно, еще вернется, но в более благополучные времена. Возглавить "Кулес" сегодня - это немедля приступить к чистке авгиевых конюшен, из которых давно пора турнуть священных коров. Для такой работы нужна храбрость. Хави же выбрал комфорт.

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Новый виток слухов про него и "Барселону" был запущен на прошлой неделе. Тренер приехал домой в отпуск, и это совпало с крахом Рональда Кумана у руля блауграны. СМИ тут же изрекли, мол, начались переговоры с Лапортой, но Хави лично пресек спекуляции:

"Информация о пункте, согласно которому я в любой момент могу уехать, не соответствует действительности. Я уважаю подписанный двухлетний контракт с клубом "Аль-Садд" и поддерживаю метод официальных переговоров между сторонами".

تشافي هيرنانديز، نجم فريق برشلونة السابق يفوز بالجائزة الكبرى في سحب حساب الدانة للتوفير لشهر يونيو 2017 https://t.co/bKuHaxKcU1 #بنك_الدوحة pic.twitter.com/TqyseG4HC7 — Doha Bank (@DohaBankQatar) August 27, 2017

На самом деле, у Хави полно причин остаться в Катаре. Взять хотя бы отношение. В 2017 году Хави еще выступал за "Аль-Садд" как футболист и "случайно" выиграл миллион риалов (около 220 тысяч евро) в лотерею. Ему в прямом эфире вручили огромный чек, на котором сумма была записана маленькими буквами, зато имя Хави - большими, но это тоже просто совпадение.

Вскоре после выигрыша каталонец дал большое интервью, в котором защищал перед западными либералами традиционный уклад жизни на Ближнем Востоке:

"В Катаре нет демократии, но люди здесь счастливы. Они любят королевскую семью, часто фотографируют их в машине. Члены королевской семьи дают людям зарплату только за проживание в стране, они заботятся о своих подданных".

Хави и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани

В некоторой степени экс-футболист подрабатывает еще пиарщиком. Он пишет колонки о развитии Катара и футбола в нем, в которых называет страну "лучшим местом для семьи" - короче, продвигает в массы то, что важно властям. Не ищите информацию про 6,500 погибших на стройках рабочих, ее там нету. Зато есть рестораны, отели, аттракционы - и все такие красивые и глянцевые, словно будущее в Катаре уже наступило.

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Параллельно с пиаром Хави занимается и футболом тоже, тренируя тот самый "Аль-Садд", куда шесть лет назад поехал доигрывать.

Трансформация из футболиста в тренера прошла у каталонца незаметно: еще в мае 2019-го он сражался в ЛЧ АФК как игрок, а спустя три месяца руководил командой от бровки и даже провел ее через два раунда плей-офф, остановившись в полуфинале.

Дани Алвес тогда прогнозировал, что Хави устроит третью революцию в футболе после Кройфа и Гвардиолы, но в своем первом полном сезоне каталонец занял с командой лишь третье место в чемпионате, а из ЛЧ АФК выбыл на стадии 1/8 финала.

Со старта проблемой для Хави стал перекос в сторону атаки. Он по-каталонски широко расставил своих игроков на чужой половине, научил их перегружать зоны на полуфлангах и построил некую бета-версию пеповской "Барсы". Выглядело красиво: "Аль-Садд" забил 44 гола в 17 матчах сезона-2020, а его показатель xG составил 42,3 при среднем в лиге 23,5. Но лидеры чемпионата пропустили 14 голов, а "Аль-Садд" - 27 - и поэтому только "бронза".

Неудача вынудила Хави скорректировать тики-таку, чтобы "Волки" не разваливались при первой же вылазке соперника. Отчасти это получилось - "Аль-Садд" выиграл чемпионат Катара без единого поражения, пропустив лишь 14 голов в 22 турах. Зато в ЛЧ АФК команда даже не вышла из группы, уступив в обоих матчах саудовскому "Аль-Насру".

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Условных Сабри Лямуши или Славишу Йокановича за такое могли и на выход попросить, но Хави не просто тренер, но и лицо будущего чемпионата мира-2022. А к нему Катар готовится очень дотошно.

У страны есть дерьмовый опыт в гандболе: к ЧМ-2015 арабы натурализовали целую команду иностранцев и даже наняли 60 испанских болельщиков, чтобы те за них болели, а то своим гандбол по боку. Катар тогда взял серебро, но этот позор вошел в историю, и в стране не хотят его повторения.

Поэтому ставка сделана на своих, которых еще с 2004 года готовит академия Aspire. Тренируют там в основном испанцы, даже экс-директор школы "Сосьедада" Роберто Олабе заглядывал, но погоду сделал не он, а малоизвестный каталонец Феликс Санчес.

Феликс Санчес со своими подопечными

Он лучше всех знаком с первым поколением воспитанников Aspire. В 2014-м эти ребята во главе с Санчесом выиграли Кубок Азии U-19, а в 2019-м привели Катар к дебютному триумфу на взрослом континентальном первенстве. На том турнире бордовые пропустили лишь один мяч - в финале с Японией (3:1), а остальные поединки выиграли всухую.

Есть ощущение, что Хави брали для сборной под ЧМ-2022, однако команда рванула раньше положенного, и менять Санчеса в такой ситуации было бы слишком даже для шейхов. Впрочем, кто знает? На Ближнем Востоке обожают блеск и славу, а у Феликса блестит разве что лысина.

Тренирует он, правда, эффективнее Хави - его оборонительная 3-5-2 не развалилась даже на Копа Америка-2019, где катарцы зацепились за ничью с Парагваем (2:2).

В то же время легендарный каталонец, имея под рукой девятерых катарских сборников и еще легионеров во главе с Санти Касорлой, не добился на международной арене ничего, довольствуясь победами в лубочном первенстве Катара, где "Аль-Садд" банально самый богатый клуб. Его состав на 2021 год оценивается Transfermarkt в 27 млн евро; у второго по этому показателю "Аль-Духаиля" - 20 млн.

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Это еще одна причина, по которой Хави не спешит в "Барсу" - он знает, что уязвим. Ранние интервью выдавали в нем идеалиста, желавшего изменить мир:

"Сейчас 60% времени на тренировках тратят на физику, еще 40% — на технику. Футбольный интеллект не тренируется вообще. То есть 0% времени уходит на тренировку понимания игры, анализа. Но ведь игрок должен постоянно оценивать ситуацию вокруг себя и принимать лучшее решение. Когда я вижу, как на тренировках игроки делятся на пары и бездумно дают друг другу пасы, это разбивает сердце. Чему они научатся?"

С тех пор прошло пять лет - и идеи Хави вышли потрепанными уже после первого столкновения с реальностью. И это, на секунду, Азия. Что же будет в Европе?

Однажды он обязательно узнает ответ на этот вопрос, и не факт, что приятный. Молодой Моуриньо как-то сказал, мол, "можно тридцать лет работать ослом и так и не стать лошадью", и он прав. Но попробовать все равно стоит.

Пока же Хави пишет статьи о преимуществах Катара для молодых семей, побеждает в лотереях, вдвоем с Касорлой обучает тики-таке катарскую молодежь и получает свои 10 млн евро в год. Редкому футболисту после завершения карьеры удается найти столь теплое место - и в прямом, и в переносном значении.