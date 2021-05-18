Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рауль - не главный кандидат на должность коуча Реала. Есть итальянец
Сложный или простой выбор?
Getty Images Photo by Michael Steele
У испанского "Реал" Мадрид есть 2 кандидата на пост главного тренера в случае желания уволится у французского наставника Зинедина Зидана.
Руководство мадридского клуба выбирает между экс-тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и Раулем, который возглавляет вторую команду клуба "Реал Мадрид Кастилья".
Итальянец является лучшим вариантом, у него есть опыт работы на высоком уровне. Легенду клуба, Рауля, рассматривают как запасной вариант, информирует AS.
Впрочем все переговоры о будущем и возможной смене тренера приостановлены до окончания сезона.
Популярное сейчас
- Жерсон Родригес может покинуть Динамо уже этим летом
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Просто кость широкая: китайский миллионер купил клуб – теперь за команду играет его толстый сын
- Макс и его команда? Аллегри встретился с боссами Реала – известно, вокруг кого он будет строить проект
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет