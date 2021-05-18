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Рауль - не главный кандидат на должность коуча Реала. Есть итальянец

Испания
(1 голосов)

Сложный или простой выбор?

Рауль - не главный кандидат на должность коуча Реала. Есть итальянец

Getty Images Photo by Michael Steele

Новина українською

У испанского "Реал" Мадрид есть 2 кандидата на пост главного тренера в случае желания уволится у французского наставника Зинедина Зидана.

Руководство мадридского клуба выбирает между экс-тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и Раулем, который возглавляет вторую команду клуба "Реал Мадрид Кастилья".

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Итальянец является лучшим вариантом, у него есть опыт работы на высоком уровне. Легенду клуба, Рауля, рассматривают как запасной вариант, информирует AS.

Впрочем все переговоры о будущем и возможной смене тренера приостановлены до окончания сезона.

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В статье: Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Рауль Гонсалес Бланко
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