В размере полумиллиарда евро: инвестиционный банк открыл для Барселоны кредитную линию

Инвестиционный банк Goldman Sachs предоставит "Барселоне" денежные средства. Учреждение открыло специально для клуба кредитную линию на сумму 500 миллионов евро – об этом сообщает портал Le Sport Catalunya.

Отмечается, что 100 миллионов "сине-гранатовые" сразу направят на погашение долгов по зарплатам футболистов.

Напомним, исходя из последнего финансового отчета каталонского гранда, общая задолженность клуба составляет 1 миллиард и 173 миллиона евро, 730 из которых нужно вернуть в краткосрочной перспективе. В Goldman Sachs предложили самые выгодные условия, чтобы помочь "Барселоне" с их щекотливой ситуацией с реструктуризацией долга, хоть аудит еще и не закончен.