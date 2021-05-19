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В размере полумиллиарда евро: инвестиционный банк открыл для Барселоны кредитную линию
Пятая часть – сразу на оклады футболистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Инвестиционный банк Goldman Sachs предоставит "Барселоне" денежные средства. Учреждение открыло специально для клуба кредитную линию на сумму 500 миллионов евро – об этом сообщает портал Le Sport Catalunya.
Отмечается, что 100 миллионов "сине-гранатовые" сразу направят на погашение долгов по зарплатам футболистов.
Напомним, исходя из последнего финансового отчета каталонского гранда, общая задолженность клуба составляет 1 миллиард и 173 миллиона евро, 730 из которых нужно вернуть в краткосрочной перспективе. В Goldman Sachs предложили самые выгодные условия, чтобы помочь "Барселоне" с их щекотливой ситуацией с реструктуризацией долга, хоть аудит еще и не закончен.
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