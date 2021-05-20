Месси для среднего класса. О звезде Сельты, которого Испании может не хватить на Евро

Яго Аспас привычный герой Примеры провел очередной топовый сезон, он несколько изменил манеру игры, но так и не попал в сборную.

"Чими" Авилу называют "Месси для бедных". Сам Лионель это уже Месси для лучших, для Суперлиги, хоть она пока и не создана. Аспас же в таком расслоении футбольных талантов Примеры следует назвать "Месси среднего класса". Он, кстати, сейчас как раз больше всего похож на культового лидера "Барселоны" среди действующих футболистов по влиянию на игру своей команды, по диапазону действия. Как и парень из Росарио, галисиец в возрасте за 30 потерял часть прежней скорости, но его значимость в команде только возросла.

В этом сезоне Аспас сделал еще один шаг в своем футбольном прогрессе. "Сельта" расцвела благодаря приходу тренера "Чачо" Кудета, он выдал Яго карт-бланш на действия впереди. Вообще-то, Аспас именно поэтому не прижился в "Ливерпуле" и "Севильи", так как нуждался в большей свободе, чем получал. Роль свободного художника в клубах такого масштаба не всегда существует, а если и появляется, то только для гениальных игроков, а не для "Месси среднего класса".

В родной "Сельте" Аспасу просто не могли не давать свободу. Это вынуждены были делать даже достаточно строгие и требовательные тренеры, такие как Луис Энрике, "Тото" Бериццо. С последним Яго едва не взял трофей, который должен был стать единственным крупным экспонатом в его личном музее. И трофей этот был достаточно солидный - Лига Европы. Вы должны помнить, как в сезоне 2016/2017 "Сельта" выбила "Шахтер". В полуфиналах все ставили на то, что общую победу в турнире получит победитель пары "Сельта" - "Манчестер Юнайтед", ведь в паре "Аякс" - "Лион" оба клуба выглядели довольно сырыми и несбалансированными. Тот "Аякс" еще не дорос до зрелости, которой достигнет в полуфинале Лиги Чемпионов. Клуб из Виго уступил "красным дьяволам", а шведо-итальянец Джон Гвидетти на последних минутах упустил возможность забить команде Жозе Моуриньо. Если бы на его месте был Аспас, то, уверен, "Сельта" взяла бы кубок.

Однако и без больших достижений* Аспас счастлив в Виго. Его особая ценность в умении тянуть команду в то время, когда ее игра не клеится, а тренеры меняются хаотично. Когда же у руля становятся серьезные специалисты, то Яго просто расцветает. В прошлом сезоне "Сельта" боролась за выживание, то же делала и в начале нынешнего. Если бы не такие провалы, то уже в кампании 2020/2021 она могла выйти в еврокубки, но аргентинца Кудета позвали лишь тогда, когда нужно было вылечить больной организм и поднять с низин. Это поздно для чего-то большего. Об этом уже пойдет речь в следующем сезоне.

В нынешний "Сельте" есть два ключевых исполнителя. Кроме Аспаса это перуанец Тапия. Он является единственным игроком, который соединяет четверку хавбеков с защитой и сам очень много работает на разрушение. У Яго же не существует прописанного функционала, он действует как хочет. Когда-то он играл на острие, затем стал тяготеть к правому флангу, сейчас оба фланга в атаке, выходы в зону 9-го номера и игра 10-ки. Все это его возможные воплощения.

С таким диапазоном игры он мог бы пригодиться сборной, тем более сейчас форвард очевидно поймал свою волну вдохновения. Но тренер "Фурии Рохи" Луис Энрике не зовет его под национальный флаг. Тот самый наставник, который в 2018-м называл "Мага из Моаньи" наиболее недооцененным футболистом мира. Понятно, что у "Луче" есть Жерар Морено. Он лучший бомбардир Примеры (среди испанцев). Хотя не лишним будет сравнить показатели этих нападающих в чемпионате.

Аспас - 13 голов (4 с пенальти), 12 результативных передач. 2781 минута на поле. 1,4 удара за игру. 78,5% точных передач.

- 13 голов (4 с пенальти), 12 результативных передач. 2781 минута на поле. 1,4 удара за игру. 78,5% точных передач. Морено - 23 гола (10 с пенальти), 6 результативных передач. 2601 минута на поле. 3 удара за игру.

Итак, Морено значительно больше Аспаса играет на острие и партнеры значительно чаще выводят его на удар. Яго прекрасно ассистирует и организует игру. Количество пенальти тоже дает о себе знать.

В конце концов, если даже признать превосходство Морено над Аспасом (хотя это и не очевидно), все равно галисиец мог бы быть резервной опцией для сборной. И о возможных травмах не стоит забывать.

Пожалуй, страница сборной для форварда уже перевернута и его вызовом остаются выступления за родную "Сельту", единственный клуб, в котором Яго всегда было комфортно и где его считают Святым Яго, Сантьяго.

"Футбол будет очень несправедливым, если Аспас не возьмет титул с "Сельтой"". - Эдуардо Кудет.

* Формально АСПАС выиграл с "Севильей" Лигу Европы 2014/2015, но он тогда принял участие лишь в двух матчах, забил гол, а в решающей стадии, в частности, в финале, даже не был в заявке.