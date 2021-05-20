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Франк Райкард может вновь возглавить Барселону

Испания
(1 голосов)

Он рассматривается как один из возможных претендентов

Франк Райкард может вновь возглавить Барселону

Новина українською

Стало известно имя ещё одного кандидата на пост главного тренера "Барселоны" в случае увольнения нынешнего наставника Рональда Кумана.

Как сообщает Mundo Deportivo, в списке претендентов на пост претендует Франк Райкард, возглавлявший сине-гранатовых с 2003 по 2008 год. По информации источника, к голландцу хорошо относятся лидеры команды, а также её бывшие игроки, с которыми в настоящее время контактирует президент клуба Жоан Лапорта.

В случае прихода Райкарда существует вероятность, что главным тренером второй команды каталонцев станет Хави Эрнандес, в настоящее время возглавляющий катарский "Аль-Садд". В "Барселоне" рассчитывают, что после работы в дубле экс-футболист сможет занять место Франка в основе.

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В статье: Франк Райкард Барселона
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Комментарии (1)
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dazo65
20.05.2021 в 17:25
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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