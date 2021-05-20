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Агуэро подпишет с Барселоной двухлетний контракт
Футболист, скорее всего, сменит клуб
Фото: Sports Rush
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро со следующего сезона будет выступать за "Барселону", пишет ESPN. По данным источника, контракт будет рассчитан на два года.
Футболист сменит клуб по окончании сезона. Ранее "Манчестер Сити" официально объявил об уходе нападающего. В текущем сезоне он выиграл с командой чемпионат Англии и Кубок лиги. В финале Лиги чемпионов "Сити" сыграет с "Челси".
Контракт 32-летнего игрока с "Ман Сити" истекает 30 июня. В текущем сезоне он провел 18 матчей за команду и забил четыре мяча при одной голевой передаче.
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