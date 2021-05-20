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Агуэро подпишет с Барселоной двухлетний контракт

Испания
(1 голосов)

Футболист, скорее всего, сменит клуб

Агуэро подпишет с Барселоной двухлетний контракт

Фото: Sports Rush

Новина українською

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро со следующего сезона будет выступать за "Барселону", пишет ESPN. По данным источника, контракт будет рассчитан на два года.

Футболист сменит клуб по окончании сезона. Ранее "Манчестер Сити" официально объявил об уходе нападающего. В текущем сезоне он выиграл с командой чемпионат Англии и Кубок лиги. В финале Лиги чемпионов "Сити" сыграет с "Челси".

Контракт 32-летнего игрока с "Ман Сити" истекает 30 июня. В текущем сезоне он провел 18 матчей за команду и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
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Комментарии (13)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.05.2021 в 19:43
Собакам мадридасам кость подкинута.. Вижу, что обгладывают. Причем, с причмакиванием... Как у себя в клубе "Задом наперёд"... А по факту, кое-кому просто нужно держать этих собак на подсосе. Вот и постят непроверенную инфу... Кушайте, не обляпайтесь, мадридасы (дальше известная всем рифма).
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0
-2
Dr. House (Поділля)
20.05.2021 в 19:52
Алень, чеши на свой Мундоид или иди снова смотри Лебединое Озеро Чайковского)))
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.05.2021 в 18:05
Омоложение и строительство новой команды налицо))). Дани Алвеша ещё верните или Это'о
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+4
-2
Algrab (Костопiль)
20.05.2021 в 18:16
Зараз монреальський олень накрапає статейку про "геніальність" цього трансферу, який він передбачив ще в період свого статевого дозрівання...
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+4
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.05.2021 в 19:40
Зараз кастопильский олень накрапає статейку про геніальність Дариана Кларка, який вчить кастопильскаго оленя розуму.. А також кастопильский олень щось висере про трансфер Агуэро який він передбачив ще в період свого статевого дозрівання...
0
-2
Dr. House (Поділля)
20.05.2021 в 19:43
"Гениальность Дуриана Кларка". Скорей тут по О'Генри - Портрет Дариана Грея. Самовлюблённый социопат
0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.05.2021 в 19:46
Тупорылость дурачка из подолья . Скорей тут портрет Иванушки дурачка ... .
0
-2
prockop4uck (Киев)
20.05.2021 в 18:02
Сплавить Сучареса, который сыгран с командой по причине возраста и взять точно такого же возрастного Агуеро, который непонятно заиграет ли. Это что-то на уровне "гениальности" Дуриана или даже выше.
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+4
-2
kalan-86 (Анкара)
20.05.2021 в 18:06
Суареса выгонял Куман, а Агуеро приглашает в команду Месси.
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.05.2021 в 18:08
Суареса Куман не выгонял, выгнал Бармалей вследствие того, что не мог потянуть зарплату Суареса. Куман- пешка.
+4
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
20.05.2021 в 18:56
Бартомеу выгнал Суареса через подлую шестёрку Куманя не потому, шо не мог потянуть его зарплату, вернее не только из-за этого, это была гнилая отмазка для пиплов, а из-за тёрок серого кардинала команды Пике с Суаресом и Месси. Тандем надо было разбить. Через Пике, друга миллиардера Цукерберга, в карманах у Бартомеу осел не один лимон евро, так шо тот был ему обязан. Пике шепнул Бартомеу, Бартомеу настоятельно "посоветовал" своей свежекупленной шестёрке Куманю, подлая и продажная скотина Кумань позвонила Суаресу... Вот, как было на самом деле. А Дохтур брешет, как всегда. В перерывах между спасанием людей.
0
-2
avatar
Барсепиниус (землянин)
20.05.2021 в 19:02
Я лично эту тему с Суаресом обсуждал и все знаю с первых уст
0
-2
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Барселиниус (землянин)
20.05.2021 в 19:07
Ой, Дохтур из редакции, не замолажуй мне тут.
0
-2


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