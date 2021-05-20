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Перес встретится с Зиданом, чтобы обсудить будущее француза в клубе
Зинедин может покинуть испанскую команду
Фото: Reuters
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан близок к решению по поводу дальнейшего сотрудничества с "Королевским клубом". Уже на следующей неделе французский специалист встретится с президентом "сливочных" Флорентино Пересом и сообщит, останется ли он на тренерском мостике команды.
Как пишет AS, Зидан и Перес проведут встречу, когда судьба чемпионства в испанской Примере будет решена. Итоговое место "Реала" в турнирной таблице сыграет немаловажную роль в решении Зинедина.
Главным претендентом на пост главного тренера "Реала" в случае ухода Зидана является итальянец Массимилиано Аллегри.
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