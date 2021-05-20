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Перес встретится с Зиданом, чтобы обсудить будущее француза в клубе

Испания
(1 голосов)

Зинедин может покинуть испанскую команду

Перес встретится с Зиданом, чтобы обсудить будущее француза в клубе

Фото: Reuters

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан близок к решению по поводу дальнейшего сотрудничества с "Королевским клубом". Уже на следующей неделе французский специалист встретится с президентом "сливочных" Флорентино Пересом и сообщит, останется ли он на тренерском мостике команды.

Как пишет AS, Зидан и Перес проведут встречу, когда судьба чемпионства в испанской Примере будет решена. Итоговое место "Реала" в турнирной таблице сыграет немаловажную роль в решении Зинедина.

Главным претендентом на пост главного тренера "Реала" в случае ухода Зидана является итальянец Массимилиано Аллегри.

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В статье: Флорентино Перес Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.05.2021 в 19:50
А по телефону нельзя?
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