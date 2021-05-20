Семья Лионеля Месси давит на него по поводу переезда во Францию

Отец и один из братьев Лионеля Месси настаивают на переходе футболиста из испанской "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен".

Аргентинец привык обсуждать ситуацию по контракту с отцом, который выполняет функции его агента, и с одним из своих братьев.

Оба настаивают на переходе Месси в "ПСЖ". Примечательно, что эту новость повествует не испанское, а именно французское издание Le Parisien.

Клуб из Парижа даст футболисту зарплату ниже, чем у него была в предыдущие сезоны, однако она будет выше той, что предлагает ему "Барса" сейчас. Также "ПСЖ" готов предложить Месси бонус.

Лео хочет продлить контракт с "Барселоной", но он больше не верит в команду. В этом сезоне «Барса» станет 3-й или 4-й в Ла Лиге. Кроме того, команда вылетела из Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала от "ПСЖ".

В этом сезоне 33-летний футболист провел 35 матчей в Ла Лиге, забил 30 голов и сделал 9 результативных передач.