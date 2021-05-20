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Семья Лионеля Месси давит на него по поводу переезда во Францию
Или это выдумывает ПСЖ в ответ на рассказы Барсы о Неймаре?
Отец и один из братьев Лионеля Месси настаивают на переходе футболиста из испанской "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен".
Аргентинец привык обсуждать ситуацию по контракту с отцом, который выполняет функции его агента, и с одним из своих братьев.
Оба настаивают на переходе Месси в "ПСЖ". Примечательно, что эту новость повествует не испанское, а именно французское издание Le Parisien.
Клуб из Парижа даст футболисту зарплату ниже, чем у него была в предыдущие сезоны, однако она будет выше той, что предлагает ему "Барса" сейчас. Также "ПСЖ" готов предложить Месси бонус.
Лео хочет продлить контракт с "Барселоной", но он больше не верит в команду. В этом сезоне «Барса» станет 3-й или 4-й в Ла Лиге. Кроме того, команда вылетела из Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала от "ПСЖ".
В этом сезоне 33-летний футболист провел 35 матчей в Ла Лиге, забил 30 голов и сделал 9 результативных передач.
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