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Семья Лионеля Месси давит на него по поводу переезда во Францию

Испания
(1 голосов)

Или это выдумывает ПСЖ в ответ на рассказы Барсы о Неймаре?

Семья Лионеля Месси давит на него по поводу переезда во Францию

Новина українською

Отец и один из братьев Лионеля Месси настаивают на переходе футболиста из испанской "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен".

Аргентинец привык обсуждать ситуацию по контракту с отцом, который выполняет функции его агента, и с одним из своих братьев.

Оба настаивают на переходе Месси в "ПСЖ". Примечательно, что эту новость повествует не испанское, а именно французское издание Le Parisien.

Клуб из Парижа даст футболисту зарплату ниже, чем у него была в предыдущие сезоны, однако она будет выше той, что предлагает ему "Барса" сейчас. Также "ПСЖ" готов предложить Месси бонус.

Лео хочет продлить контракт с "Барселоной", но он больше не верит в команду. В этом сезоне «Барса» станет 3-й или 4-й в Ла Лиге. Кроме того, команда вылетела из Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала от "ПСЖ".

В этом сезоне 33-летний футболист провел 35 матчей в Ла Лиге, забил 30 голов и сделал 9 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Барселона Хорхе Месси Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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Комментарии (13)
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Dimka26 (Чернигов)
20.05.2021 в 21:33
ПСЖ не такой и плохой вариант. в Испании с Барселоной ничего хорошего его не ждет. А во Франции - это возможность получить новые трофеи и показатЬ, что он может играть в другом чемпионате в другой команде. Если продлит контракт с Барселоной - о достижениях хоть каких-то можно забыть.
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0
0
football_soccer (Украина)
20.05.2021 в 21:18
угу, сначала с Месси поговорили, а потом побежали сливать об этом о себе же в желтую прессу? ))))
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.05.2021 в 21:21
Никому нельзя верить.. эхх
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0
0
Лекарь (село Дарница)
20.05.2021 в 21:00
Для меня Месси останется тем, кем и был = Великим игроком современности. А где он будет играть, у банкротов или у шейхов - мне всё равно.
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.05.2021 в 20:55
Семя лучше бы захотела куда-то на Кипр
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
20.05.2021 в 21:20
Ещё в Греции тепло..
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+1
0
vabo84
20.05.2021 в 20:54
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
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Antolog (Одесса)
20.05.2021 в 20:46
- 33-летний футболист провел 35 матчей в Ла Лиге, забил 30 голов и сделал 9 результативных передач - а ну парни приоткройте занавес и покажите свои результаты, кто из вас достоин обси-рать "гнома аутиста", ну хоть там в фифе или песе есть у вас успехи или даже там вы в минус ушли...)))
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+3
-2
oda1979 (Запорожье)
20.05.2021 в 21:20
Ну хороший футболер. Никто ж не спорит. Не гений конечно и не лучший, но это не каждому дано
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+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.05.2021 в 20:05
Не обращайте внимание. Этот вброс от начала и до последней точки - ложь...
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+2
-4
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Барселиниус (землянин)
20.05.2021 в 20:13
Ща на тебя обратят... дохтуры, алграбы, протупчуки и оды..
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+3
-3
avatar
Loader (Днепр)
20.05.2021 в 20:26
+3
-3
Algrab (Костопiль)
20.05.2021 в 21:59
0
0


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