Барселона работает над двумя трансферами: известны детали переходов Агуэро и Депая

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро подпишет трудовой договор с каталонской "Барселоной" до 2023 года с окладом меньше 10 миллионов евро в год. "Сине-гранатовые" займутся документами сразу же после финала ЛЧ 29 мая.

Также инсайдер сообщает, что "Барселона" ведет переговоры с форвардом "Лиона" Мемфисом Депаем и предлагает ему контракт до лета 2023 или 2024 года.

Ранее к Агуэро обратились три европейских клуба, тем не менее, приоритет Серхио – переезд в испанский гранд. Завершения переходов стоит ожидать в ближайшие недели.

Sergio Agüero is set to accept Barcelona contract bid until June 2023, salary lower than €10m - he hopes to complete last details and sign after the UCL final, it’s up to Barça board. ???????? #FCB



Barça also confirmed to Depay they’re offering him a contract until 2023 or 2024. ???????? https://t.co/BPVr4sDEQb