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Куман разрешил Месси пропустить тренировку Барселоны – Лионель не сыграет с Эйбаром

Испания
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Ничего не стоит на кону

Куман разрешил Месси пропустить тренировку Барселоны – Лионель не сыграет с Эйбаром

Getty Images / Global Images Ukraine

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Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси не выйдет на поле в матча 38-го тура чемпионата Испании против "Эйбара".

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Пресс-служба "сине-гранатовых" сообщила на официальном сайте клуба о том, что аргентинский форвард пропустил сегодняшнюю тренировочную сессию коллектива. Главный тренер команды Рональд Куман лично дал Месси свое разрешение.

Скорее всего, как игрок с чуть ли не самым большим количеством игровых минут в команде в нынешнем розыгрыше, Лео получит небольшой отдых перед Кубком Америки.

Напомним, в текущей кампании 33-летний Лео сыграл 46 поединков за "Барсу" во всех турнирах, он забил 38 голов. В последнем туре станет известно, сумеет ли банда Кумана удержаться на третьей позиции в турнирной таблице – "Севилья" отстает от каталонцев на 2 очка.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона Эйбар
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Источник:
Barcelona

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