"На такое способны немногие". Касильяс оценил работу Зинедина Зидана в Реале

Бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс оценил работу тренера Зинедина Зидана на посту главного тренера "сливочных". Цитирует экс-голкипера "меренг" издание Marca.

"Француза нельзя ни за что критиковать. То, чего он добился в "Реале", просто невероятно и подвластно лишь немногим, может даже только одному человеку".

Зидан вновь возглавил "Реал" в 2019 году, ранее он тренировал мадридцев с 2016-го по 2018-й год. Вместе с Зизу испанский гранд трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды брал комплект золотых медалей в чемпионате.