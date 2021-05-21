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"На такое способны немногие". Касильяс оценил работу Зинедина Зидана в Реале
Справедливо?
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс оценил работу тренера Зинедина Зидана на посту главного тренера "сливочных". Цитирует экс-голкипера "меренг" издание Marca.
"Француза нельзя ни за что критиковать. То, чего он добился в "Реале", просто невероятно и подвластно лишь немногим, может даже только одному человеку".
Зидан вновь возглавил "Реал" в 2019 году, ранее он тренировал мадридцев с 2016-го по 2018-й год. Вместе с Зизу испанский гранд трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды брал комплект золотых медалей в чемпионате.
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