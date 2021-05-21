Матч-центр 38-го тура Ла Лиги. АУДИО онлайн трансляция поединков с участием Атлетико, Реала и Барсы

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединки финального 38-го тура чемпионата Испании. Основная масса матчей, а именно 7 встреч, начнется в одно и то же время.

Читайте также Перес встретится с Зиданом, чтобы обсудить будущее француза в клубе

В текущем сезоне Ла Лига впечатляет интригой в гонке за золотые медали. "Барселона" уже не кандидат на трофей и даже имеет шансы потерять бронзу. Сумеет ли команда Диего Симеоне стать чемпионом Испании? Помешает ли "Вильярреал" набрать важные очки мадридскому "Реалу"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединков начнется в субботу, 22 мая – в 18:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Тарас Вархоляк и Егор Старков