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Тер Штегену провели операцию на колене. Известно, сколько времени продлится выздоровление

Испания
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Пропустит всю предсезонную подготовку

Тер Штегену провели операцию на колене. Известно, сколько времени продлится выздоровление

Фото: AS/автор невідомий

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Марк-Андре Тер Штеген, вратарь испанской "Барселоны", успешно прооперирован на правое колено в Швеции.

Процесс выздоровления голкипера, как информирует AS, продлится от 8 до 10 недель. Только после этого он сможет начать реабилитацию, которая также займет время.

Тер Штегена во второй раз прооперировали из-за проблем с сухожилием надколенника в правом колене. Первая операция была летом прошлого года у хирурга Рамона Кугата, но дискомфорт не прошел. Поэтому Тер Штеген взялся искать новые варианты и нашел хирурга Хакана Альфредсона из Швеции - он специализируется на сухожилиях надколенника (наколенок).

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Поэтому Тер Штеген может не начать предсезонный сбор со своими партнерами по команде и вернуться к тренировкам с "Барселоной" со стартом сезона.

В прошлом году в такой же ситуации немецкий вратарь пропустил начало сезона.

Немецкий вратарь опубликовал сообщение в Twitter после операции: Сегодня все прошло хорошо. Сейчас основное внимание уделяется моему выздоровлению. Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген травма
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