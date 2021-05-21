Тер Штегену провели операцию на колене. Известно, сколько времени продлится выздоровление

Марк-Андре Тер Штеген, вратарь испанской "Барселоны", успешно прооперирован на правое колено в Швеции.

Процесс выздоровления голкипера, как информирует AS, продлится от 8 до 10 недель. Только после этого он сможет начать реабилитацию, которая также займет время.

Тер Штегена во второй раз прооперировали из-за проблем с сухожилием надколенника в правом колене. Первая операция была летом прошлого года у хирурга Рамона Кугата, но дискомфорт не прошел. Поэтому Тер Штеген взялся искать новые варианты и нашел хирурга Хакана Альфредсона из Швеции - он специализируется на сухожилиях надколенника (наколенок).

Читайте также Тер Штеген пропустит чемпионат Европы из-за операции

Поэтому Тер Штеген может не начать предсезонный сбор со своими партнерами по команде и вернуться к тренировкам с "Барселоной" со стартом сезона.

В прошлом году в такой же ситуации немецкий вратарь пропустил начало сезона.