Примера. Леванте - Кадис 2:2. Красиво завершили сезон

"Леванте" и "Кадис" давно обеспечили себе сохранение места в элите на следующий сезон, так что эта игра де-факто имела характер товарищеской.

К радости собравшихся фанатов, команды не отбыли номер, а сыграли от души, без страха за результат. Все голы получились по-своему красивыми - и фирменный кивок головой от 35-летнего Негредо; и удар Рохера Марти после прострела с фланга; и рывок левого бека Акапо с выстрелом под перекладину.

Ну а мяч Гонсало Мелеро - это вообще искусство. В особенности подыгрыш от Рохера Марти - в лучших традициях Суареса, Левандовского и других мировых топов.

Отдельно надо отметить прощание с футболом Аугусто Фернандеса - 35-летнему аргентинцу аплодировали и свои, и чужие. Его лучшие годы прошли в "Сельте", а вот в "Атлетико" он порвал кресты в 2016-м, после чего на прежний уровень уже не вышел.

378 - Between 2012/13 & 2017/18 season (in his Celta de Vigo & Atlético de Madrid eras combined), Augusto Fernández ???????? was the Argentinian midfielder to make the most tackles in #LaLiga, the third in the Top 5 European Leagues. Farewell@Cadiz_CFEN #LevanteCádiz pic.twitter.com/o0UB36EDfR