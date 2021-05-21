Примера. Леванте - Кадис 2:2. Красиво завершили сезон

"Леванте" и "Кадис" давно обеспечили себе сохранение места в элите на следующий сезон, так что эта игра де-факто имела характер товарищеской.

К радости собравшихся фанатов, команды не отбыли номер, а сыграли от души, без страха за результат. Все голы получились по-своему красивыми - и фирменный кивок головой от 35-летнего Негредо; и удар Рохера Марти после прострела с фланга; и рывок левого бека Акапо с выстрелом под перекладину.

Ну а мяч Гонсало Мелеро - это вообще искусство. В особенности подыгрыш от Рохера Марти - в лучших традициях Суареса, Левандовского и других мировых топов.

Отдельно надо отметить прощание с футболом Аугусто Фернандеса - 35-летнему аргентинцу аплодировали и свои, и чужие. Его лучшие годы прошли в "Сельте", а вот в "Атлетико" он порвал кресты в 2016-м, после чего на прежний уровень уже не вышел.

378 - Between 2012/13 & 2017/18 season (in his Celta de Vigo & Atlético de Madrid eras combined), Augusto Fernández ???????? was the Argentinian midfielder to make the most tackles in #LaLiga, the third in the Top 5 European Leagues. Farewell@Cadiz_CFEN #LevanteCádiz pic.twitter.com/o0UB36EDfR — OptaJose (@OptaJose) May 21, 2021

Ничья - справедливый итог такого матча. Тем более, для "Леванте" с "Кадисом" это уже традиция: 4 из 5 их последних очных встреч завершились мировыми.

В таблице "Лягушки" финишировали 14-ми с 41 очком; "Кадис" же 12-й с 44 баллами, но у "Валенсии" завтра еще будет шанс подвинуть южан на строчку ниже.

38-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Кадис" - 2:2

Голы: Рохер Марти, 8, Мелеро, 58 - Негредо, 14, Акапо, 32

"Леванте": Карденас - Сон (Коке, 80), Дуарте, Робер, Тоньо (Клерк, 62) - де Фрутос, Мальса (Блеса, 81), Мелеро, Барди (Моралес, 67) - Рохер Марти, Дани Гомес (Кантеро, 67)

"Кадис": Хиль - Карселен, Алькала (Искьердо, 68), Фали Хименес, Акапо - Йонссон (Бастида, 56), Аугусто Фернандес (Гарридо, 56), Хосе Мари - Собрино, Негредо (Мальбашич, 74), Переа (Помбо, 74)

Предупреждения: Негредо, 25, Собрино, 41