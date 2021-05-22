Экс-игрок сборной Аргентины и испанского Атлетико завершил карьеру

35-летний полузащитник Аугусто Фернандес, выступающий в испанском "Кадисе", сообщил, что решил повесить бутсы на гвоздь.

В свое время он выступал за аргентинские "Ривер Плейт" и "Велес Сарсфилд", французский "Сент-Этьен", испанские "Сельту" и "Атлетико". А также - за сборную Аргентины.

Последним для него является испанский "Кадис", за который выступает с 2019 года. С этой командой Аугусто вышел в Примеру и сыграл в этом сезоне в 12 поединках.

Свое будущее Аугусто Фернандес хочет посвятить сфере управления, сообщает AS.