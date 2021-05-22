Эйбар - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 22 мая

Примера. 38-й тур

22 мая. Эйбар. "Ипуруа"

"Эйбар" 19:00 "Барселона"

Арбитр: Сантьяго Хайме Латре

Трансляция: MEGOGO

Турнирного значения у матча как такового нет, но для "Эйбара" это будет прощание с Примерой, а для "Барсы", вероятно - с Рональдом Куманом. Это придает игре историчности.

Очевидно, что баски постараются уйти красиво. "Барселона"? Сложно сказать. В этом сезоне каталонцы демонстрировали как характер, так и безволие. Возможно, Куману стоит дать шанс дублерам - у тех будет больше мотивации, чем у Пике или Бускетса, видавших на футбольном веку все и даже больше.

"Эйбар"

"Эйбар" - худшая команда Примеры не только в целом, но и по выступлениям дома. В текущем сезоне баски набрали лишь 13 очков на "Ипуруа", выиграв 2 из 18 матчей. Конечно, это катастрофа.

На финише сезона, правда, "Эйбар" пережил маленькое возрождение, набрав семь очков в трех турах, однако фиаско недельной давности от "Валенсии" (1:4) перечеркнуло все старания. Из последнего места баски еще могут выбраться, а вот из зоны вылета - нет. Семь "тучных" лет они непрерывно выступали в элите, и теперь впереди "тощие" годы. Клуб жил за счет продажи ТВ-прав, на которых в Сегунде много не заработаешь, так что от самых дорогих игроков уже летом придется избавиться.

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"Эйбар" - это не "Мальорка" и не "Эспаньол" с их школами, традициями и историческими стадионами. Это крохотный провинциальный клуб, и трудно сказать, когда еще мы увидим его в элите. И увидим ли вообще.

"Барселона"

Про "Барсу" и ее проблемы сказано уже столько, что если сложить все тексты вместе, то получим довольно обширную, хоть и однообразную библиотеку. Какой смысл повторять все снова? Вы и так знаете, что к чему.

Скажем лишь, что в Эйбар не полетел Лионель Месси. В его возрасте и с его статусом играть товарищеские матчи и правда неразумно. Тем более, у Лео уже через неделю стартует отбор на ЧМ-2022, а вслед за ним - Копа Америка. Выдержать такой календарь в почти 34 года будет ой как непросто.

Ну и еще Рональд Куман - он не справился с перезагрузкой команды и, вероятно, покинет пост. В СМИ хотят слухи, что его заменят либо Хави, либо Франк Райкаард. Также пресса пишет, что "Барса" согласовала двухлетний контракт с Серхио Агуэро, который в этом сезоне наиграл из-за травм лишь 500 минут в АПЛ. Похоже, Бартомеу ушел, но дело его живет.

Neto will say goodbye to Barcelona in Ipurua.



• With Ter Stegen out due to his injury, the Brazilian goalkeeper will start against Eibar in the last game of the season and his as a Barça player.#FCB #EibarBarça ????????



Via (): @RogerTorello [md] pic.twitter.com/WkfGY3eTnr — Barça Buzz (@Barca_Buzz) May 18, 2021

"Эйбар" - "Барселона": статистика личных встреч

Хотя "Эйбар" весь сезон плелся внизу таблицы, а "Барселона" вроде как претендовала на титул, в первом круге команды расписали ничью 1:1.

В целом же "Кулес" доминировали над басками и выиграли 5 из 7 последних очных встреч, ни разу не покинув поле побежденными.

"Эйбар" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Эйбара"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы команд

У "Барсы", как мы уже говорили, не сыграет Месси - и это большой минус. Также из-за дисквалификации пропустит встречу Ленгле - и это, скорее, плюс. Касательно лазарета с травмированными, то там тер Штеген, Коутиньо, Фати и Роберто.

У "Эйбара" потерь нет вообще, так что попрощаются с элитой баски в своем оптимальном составе.

"Эйбар": Дмитрович - Корреа, Оливейра, Арбилья, Коте - Хиль, Диоп, Атьенса, Эспозито - Энрич, Кике

"Барселона": Нето - Араухо, Пике, Мингеса - Дембеле, Пуч, Бускетс, де Йонг, Альба - Гризманн, Брейтуэйт

"Эйбар" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Эйбар" - "Барселона": прогноз от UA-Football

Выберем рискованный вариант и поставим на то, что "Эйбар" будет забивать. Почему так? Просто "Барса" совершенно отвратительно отыграла в защите во всех 5-6 последних матчах. С чего ей меняться в последнем туре, где и биться-то не за что? Ставки на индивидуальный тотал "Эйбара" > 1 букмекеры принимают с коэффициентами 1,55-1,65.