Эйбар - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 22 мая

Турнирного значения у матча как такового нет, но для "Эйбара" это будет прощание с Примерой, а для "Барсы", вероятно - с Рональдом Куманом. Это придает игре историчности.

Очевидно, что баски постараются уйти красиво. "Барселона"? Сложно сказать. В этом сезоне каталонцы демонстрировали как характер, так и безволие. Возможно, Куману стоит дать шанс дублерам - у тех будет больше мотивации, чем у Пике или Бускетса, видавших на футбольном веку все и даже больше.

"Эйбар" - худшая команда Примеры не только в целом, но и по выступлениям дома. В текущем сезоне баски набрали лишь 13 очков на "Ипуруа", выиграв 2 из 18 матчей. Конечно, это катастрофа.

На финише сезона, правда, "Эйбар" пережил маленькое возрождение, набрав семь очков в трех турах, однако фиаско недельной давности от "Валенсии" (1:4) перечеркнуло все старания. Из последнего места баски еще могут выбраться, а вот из зоны вылета - нет. Семь "тучных" лет они непрерывно выступали в элите, и теперь впереди "тощие" годы. Клуб жил за счет продажи ТВ-прав, на которых в Сегунде много не заработаешь, так что от самых дорогих игроков уже летом придется избавиться.

"Эйбар" - это не "Мальорка" и не "Эспаньол" с их школами, традициями и историческими стадионами. Это крохотный провинциальный клуб, и трудно сказать, когда еще мы увидим его в элите. И увидим ли вообще.

Про "Барсу" и ее проблемы сказано уже столько, что если сложить все тексты вместе, то получим довольно обширную, хоть и однообразную библиотеку. Какой смысл повторять все снова? Вы и так знаете, что к чему.

Скажем лишь, что в Эйбар не полетел Лионель Месси. В его возрасте и с его статусом играть товарищеские матчи и правда неразумно. Тем более, у Лео уже через неделю стартует отбор на ЧМ-2022, а вслед за ним - Копа Америка. Выдержать такой календарь в почти 34 года будет ой как непросто.

Ну и еще Рональд Куман - он не справился с перезагрузкой команды и, вероятно, покинет пост. В СМИ хотят слухи, что его заменят либо Хави, либо Франк Райкаард. Также пресса пишет, что "Барса" согласовала двухлетний контракт с Серхио Агуэро, который в этом сезоне наиграл из-за травм лишь 500 минут в АПЛ. Похоже, Бартомеу ушел, но дело его живет.

Neto will say goodbye to Barcelona in Ipurua.



• With Ter Stegen out due to his injury, the Brazilian goalkeeper will start against Eibar in the last game of the season and his as a Barça player.#FCB #EibarBarça ????????



Via (): @RogerTorello [md] pic.twitter.com/WkfGY3eTnr