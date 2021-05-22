Фабрицио Романо: Агуэро стал игроком Барселоны

Нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после окончания текущего сезона станет игроком испанской "Барселоны". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что контракт игрока с клубом заканчивается в июне 2021-го. Стороны решили не продлевать соглашение. Зато форвард на правах свободного агента перейдет в состав "блауграны". Он присоединится к своему товарищу, соотечественнику и куму Лионелю Месси. Впервые они сыграют бок о бок в клубе, до этого были только выступления за сборную Аргентины.

Контракт подписан на два сезона. Отметим, что портал Transfermarkt уже указал на профиле игрока, что переход состоится.

В контракте прописано условие бонуса, если команда победит в Лиге Чемпионов.

В общем Агуэро провел в синем Манчестере 10 лет. За 388 матчей он забил 258 голов, став лучшим бомбардиром в истории команды, и заняв вторую позицию по сыгранными поединками (после Давида Силвы - 436). Аргентинец с командой завоевал 15 трофеев, в том числе пять титулов чемпионата Англии. 32-летний игрок скоро может пополнить свой багаж еще одной наградой, ведь "горожане" 29 мая встретятся в финале Лиги Чемпионов с "Челси".