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Фабрицио Романо: Агуэро стал игроком Барселоны

Испания
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Аргентинские друзья впервые будут играть вместе в клубе

Фабрицио Романо: Агуэро стал игроком Барселоны

Фото: Sports Rush

Новина українською

Нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после окончания текущего сезона станет игроком испанской "Барселоны". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что контракт игрока с клубом заканчивается в июне 2021-го. Стороны решили не продлевать соглашение. Зато форвард на правах свободного агента перейдет в состав "блауграны". Он присоединится к своему товарищу, соотечественнику и куму Лионелю Месси. Впервые они сыграют бок о бок в клубе, до этого были только выступления за сборную Аргентины.

Контракт подписан на два сезона. Отметим, что портал Transfermarkt уже указал на профиле игрока, что переход состоится.

В контракте прописано условие бонуса, если команда победит в Лиге Чемпионов.

В общем Агуэро провел в синем Манчестере 10 лет. За 388 матчей он забил 258 голов, став лучшим бомбардиром в истории команды, и заняв вторую позицию по сыгранными поединками (после Давида Силвы - 436). Аргентинец с командой завоевал 15 трофеев, в том числе пять титулов чемпионата Англии. 32-летний игрок скоро может пополнить свой багаж еще одной наградой, ведь "горожане" 29 мая встретятся в финале Лиги Чемпионов с "Челси".

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
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