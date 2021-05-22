  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси: Я сотрудничал с Gillette, сказали бриться. Когда мы разошлись, решил не бриться
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси: Я сотрудничал с Gillette, сказали бриться. Когда мы разошлись, решил не бриться

Испания
(1 голосов)

Аргентинец рассказал, почему не отращивал бороду

Месси: Я сотрудничал с Gillette, сказали бриться. Когда мы разошлись, решил не бриться

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался насчет свой бороды.

"Я брился долгое время. Я сотрудничал с Gillette (прим. - производитель аксессуаров для ухода за телом), и они сказали мне бриться. Когда мы разошлись, решил не бриться.

Читайте такжеНиколо Скира: Месси продлит контракт с Барселоной

Думаю, это было в 2016 году на Кубке Америки в США. Было много бородатых парней. То же самое и с моими волосами. Они были либо длинными, либо короткими", – рассказал Лео.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
22.05.2021 в 18:01
Роналду, до речі, теж колись розповідав, що його гейські зачіски були вимогою через рекламу шампуню...
Ответить
+2
0
dmitroj88
22.05.2021 в 17:58
А если бы сказали за деньги перед другим мужиком булки раздвинуть? Шкура продажная.
Ответить
+2
-3
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
22.05.2021 в 18:12
Реалии жизни таковы, что человек ходит на работу, ему за её выполнение платят деньги. Если у Вас наоборот, то это Вы, как бы так помягче выразиться, – Л 0 X, а не Лео – шкура продажная.
Ответить
+5
-3
dmitroj88
22.05.2021 в 18:15
Нет. Я мужчина и сам выбираю свой путь, сам ставлю условия сотрудничества. Но такой омежка как ты и твой полуметровый полупокер на это не способен, вы щенки ведомые мужчинами ;)
+2
-4
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
22.05.2021 в 18:23
Раздвигать булки, ставя условия сотрудничества? Ира, Морозюк, ты ли это?
+4
-1
dmitroj88
22.05.2021 в 18:24
Как-то невпопад отшутиться пытаешься, омежка.
+1
-2
avatar
Loader (Днепр)
22.05.2021 в 18:27
to KapiToshka (Kropyvnytskyi) 22.05.2021 в 18:23 Не обращай внимание. Этот поц здесь периодически всплывает, аки .. из проруби и пытается вы.бнуться. Мужчина, бл.
+3
-2
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
22.05.2021 в 18:28
*
Ответить
0
0
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
22.05.2021 в 18:44
НеВПопад? Раздвинул, ждёшь-не дождёшься, когда ВПопад наступит? На условиях сотрудничества?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...