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Месси: Я сотрудничал с Gillette, сказали бриться. Когда мы разошлись, решил не бриться
Аргентинец рассказал, почему не отращивал бороду
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался насчет свой бороды.
"Я брился долгое время. Я сотрудничал с Gillette (прим. - производитель аксессуаров для ухода за телом), и они сказали мне бриться. Когда мы разошлись, решил не бриться.
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Думаю, это было в 2016 году на Кубке Америки в США. Было много бородатых парней. То же самое и с моими волосами. Они были либо длинными, либо короткими", – рассказал Лео.
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Источник:Marca
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Комментарии (9)
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