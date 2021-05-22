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За каждый гол Азара Реала заплатил 18,8 млн евро

Испания
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За каждую игровую минуту почти 40 тысяч евро

За каждый гол Азара Реала заплатил 18,8 млн евро

Photo by Fran Santiago, Getty Images

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Вингер мадридского "Реала" Эден Азар пропускает последний матч текущего сезона Ла Лиги против "Вильярреала" из-за повреждения. Таким образом, кампания для бельгийца завершена.

Издание As проанализировало игровое время Азара и сообщает, что за каждую минуту проведенную на поле "сливочные" заплатили Эдену 39 400 евро, а за каждый забитый мяч 18,8 млн евро (в текущем сезоне 30-летний игрок забил 5 голов).

Напомним, Азар перешел в "Реал" из лондонского "Челси" летом 2019-го года за 100 млн евро + бонусы. Мадридцы разбили выплаты на 5 сезонов, 40 млн "пенсионеры" уже получили.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Источник:
As

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