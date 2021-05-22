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За каждый гол Азара Реала заплатил 18,8 млн евро
За каждую игровую минуту почти 40 тысяч евро
Photo by Fran Santiago, Getty Images
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар пропускает последний матч текущего сезона Ла Лиги против "Вильярреала" из-за повреждения. Таким образом, кампания для бельгийца завершена.
Издание As проанализировало игровое время Азара и сообщает, что за каждую минуту проведенную на поле "сливочные" заплатили Эдену 39 400 евро, а за каждый забитый мяч 18,8 млн евро (в текущем сезоне 30-летний игрок забил 5 голов).
Напомним, Азар перешел в "Реал" из лондонского "Челси" летом 2019-го года за 100 млн евро + бонусы. Мадридцы разбили выплаты на 5 сезонов, 40 млн "пенсионеры" уже получили.
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