За каждый гол Азара Реала заплатил 18,8 млн евро

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар пропускает последний матч текущего сезона Ла Лиги против "Вильярреала" из-за повреждения. Таким образом, кампания для бельгийца завершена.

Издание As проанализировало игровое время Азара и сообщает, что за каждую минуту проведенную на поле "сливочные" заплатили Эдену 39 400 евро, а за каждый забитый мяч 18,8 млн евро (в текущем сезоне 30-летний игрок забил 5 голов).

Напомним, Азар перешел в "Реал" из лондонского "Челси" летом 2019-го года за 100 млн евро + бонусы. Мадридцы разбили выплаты на 5 сезонов, 40 млн "пенсионеры" уже получили.