Прощай, малыш Эйбар. О басконском футбольном чуде, продержавшемся 7 лет

Первой командой, которая официально в этом сезоне вылетела из Примеры, стал "Эйбар" и это очень печальное событие, ведь басконскоие "оружейники" шесть лет были одной из самых веселых команд в топ-5 евро чемпионатов и точно самыми бедными из тех веселых. Футбол команды Мендилибара - это агрессия в чистом виде, игра вперед с бесшабашностью самоубийц. "Эйбар" не давал отдохнуть на поле никому, даже соперникам, которые тотально превосходили его в умениях, опыте и во всех компонентах футбола. Прорыв клуба из маленького городка был чудом, а чудеса не могут длиться долго, потому что тогда они превращаются в обыденность.

В вылете "Эйбар" не существует персонального виновника, структура клуба работала достаточно эффективно. Возможно, некоторые звенья и могли провести этот сезон лучше, но это не было бы гарантией выживания. Просто "Эйбар" вообще не должен был быть в Примере. Его выход был феноменом, и каждый последующий год команда с "Ипуруа" прыгала существенно выше собственной головы. Она приучила к таким фокусам и даже однажды попыталась бороться за зону Лиги Европы. Теперь ей придется спуститься в свою естественную среду и уже с хтонических глубин Сегунды снова смотреть на те высоты, где ей удалось побывать.

По управленческой системе "Эйбар" - здоровый клуб, поэтому может и вернуться в элиту, но уровень финансовых возможностей после вылета мгновенно очень сильно упадет и поэтому главной задачей на следующую кампанию должно быть выживание уже в Сегунде.

Вылет "Эйбара" приводит к потере двух из трех столбов клуба. Останется только президент Амайя Горостиса. Она сама уроженка 27-тысячного Эйбара, во времена ее детства городок был еще меньше и быстрее напоминал наши пгт. Донья Амайя из зажиточной семьи и возглавляет фонд имени своей матери, ее муж главный акционер клуба. Кроме всего этого она имеет высшее образование в области финансов, а диплом в Испании не раздают, как у нас, всем спортсменам и не только. Да, Амайя Горостиса успешный финансовый управленец.

Амайя Горостиса, фото - ФК Эйбар / sdeibar.com/

Клуб заходил в Примеру, имея наименьший бюджет в Сегунде. Более того, даже с полдесятка клубов третьего дивизиона тогда были богаче от "оружейников". И первой же проблемой перед клубом встал вопрос стартового взноса при входе в элиту. Таких денег у "Эйбара" просто не было. Тогда нанятые Горостисой пиарщики организовали продажу части акций клуба. Рекламу пустили только в соцсетях с уклоном на азиатские страны. А привлекали простыми призывами: "Мы малый клуб, стремится признания, и мы можем обыграть "Барселону" и "Реал". Кстати, обещание клуб выполнил лишь наполовину, одолел только "Реал", но ведь 3:0!

Кампания продажи была очень ограничена во времени из-за требований Примеры, но она дала значительно больший результат, чем было нужно - акция оказалась очень удачной. Для вступительного взноса в 3,2 миллиона евро клуба не хватало 1,7 миллиона. Никто не был уверен, что их удастся собрать. Но наторговали столько, что еще почти полтора миллиона остались на другие расходы. Стоит отметить помощь Хаби Алонсо в запуске этой программы, для него это был лишь короткий видеоролик, для клуба - помощь, которую трудно оценить.

За время правления Горостисе удалось полностью реконструировать тренировочный центр и обновить стадион. Не много? Но это клуб из маленького городка без больших покровителей.

Пусть сама страна Басков на фоне общенационального финансового кризиса, во многих своих корнях не связанного с коронавирусом, то есть значительно глубже и страшнее, выглядит островком покоя, но места для малых проектов там не много. Почти все финансовые центры Басконии помогают "Атлетику" из Бильбао, это визитная карточка региона во всех плоскостях. "Алавес" держится на мощном финансовом конгломерате из административной столицы страны Басков Витории-Гастеиц. Кстати, основным проектом там является не футбольная, а баскетбольная команда, "Саске-Баскония".

Очень успешный ныне "Реал Сосьедад" представляет культурно-туристическую столицу, то есть работает со всеми возможным спонсорами наиболее экономически успешного города региона за последние десять лет. Итак, малым клубам в Басконии остаются мелкие спонсоры, а мелким городам еще меньше. Именно это и является главным препятствием "Эйбара" для развития. Клуб пытался максимально работать на международный имидж, но рекламные бюджеты везде уменьшились из-за пандемии и первыми в этой ситуации страдают малые бренды. С этем ничего не поделаешь.

Из клуба идут тренер Хоселу Мендилибар и спортивный директор Фран Гарагарса. Последний был сыном клуба с 2009-го года. Сам он когда-то играл в футбол на уровне первенства района. В "Эйбаре" начинал менеджером с широким спектром задач, в частности, водителем. Впоследствии Гарагарса превратился в серого кардинала и был причастен ко всем фантастическим подъемам клуба. Именно он умел брать за бесценок нужных футболистов. Со временем все они шли и реализовывались. Каждый сезон клуб раскручивал каких-то игроков, на которых или поставили уже крест более серьезные команды, или начали сомневаться в их способностях. Раскрутку в "Эйбаре" прошли Пенья, Капа, Дани Гарсия, Кукурелла, Жордан, Алехо, Орельяна.

Пример последнего особенно показателен. Этот чилиец является несомненным природным талантом и таким же раздолбаем. Только в "Эйбаре" у него было конфликтов и серьезных внеигровых проблем, просто уникальный случай. Но каждый раз делать чудеса с футболистами, на которых не рассчитывают другие в элите, невозможно. "Оружейники" и так выкручивались, как могли, и в этом сезоне таки не перепрыгнули границу собственных природных возможностей. Хотя, взяв в аренду у "Севильи" Хиля даже в кризисный период юношу довели до уровня сборной Испании.

Создателем прорыва "Эйбара" был тренер Гаиска Гаритано. Он поднял клуб из Сегунды Б, а затем из Сегунды в Примеру. С ним горцы должны были вылететь из элиты, но старые грехи "Эльче" выбросили его, несмотря на спортивные результаты, а "Эйбару" повезло, пожалуй, впервые в его истории. Хоселу Мендилибар, пришедший на смену Гаиске, ученик Хавьера Ирруреты. Как игрок он был ленивым креативщиком низовых лиг, играл на естественных данных и никогда не лез в бой. Иногда так бывает, что тренер становится полной противоположностью себе как игроку. Это именно его история. Команды Мендилибара интенсивные и агрессивные, они атакуют соперника, пространство, что угодно. Из его игровых качеств сохранялась ориентация на атаку. "Эйбар" никогда не ждал момента, он стремился создавать, пусть это иногда было как "бей-беги", или же более разнообразно, но всегда с движением только вперед.

Мендилибар - человек старой формации, мало доверяет статистике (не игнорирует, а проверяет ее всегда визуальными впечатлениями), использует устаревшие футбольные термины и верит в игроков больше, чем в схемы. Вместе с его показательной ретроградностью, все его подопечные после перехода в другие клубы хорошо адаптируются и стиль Хоселу считают достаточно эффективным, ну, может, чуть показательно старорежимным, как определенная картинка для публики. И вот этого интересно дяди уже не будет в "Эйбаре", он уйдет и это тяжелая потеря. Говорят, что Гаиска Гаритано может вернуться туда, где был когда-то счастливым. Но это уже будет новый "Эйбар" и, с воспоминаниями о старом, ему хочется желать успеха. Прощай, малыш. Будем ждать тебя снова!